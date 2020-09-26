HDP'ye yönelik operasyona AB'den tepki: Açık çağrımızı yineliyoruz
Aralarında HDP’li Belediye Başkanı’nın bulunduğu 82 kişinin toplu olarak gözaltına alınmasının “oldukça rahatsız edici” olduğunu söyleyen AB Sözcüsü Ana Pisonero Hernandez, “Politikacıların, gazetecilerin, akademisyenlerin ve insan hakları savunucularının gözaltından serbest bırakılması için açık çağrımızı yineliyoruz” dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmayla aralarında çok sayıda HDP’li siyasetçinin bulunduğu 82 kişinin gözaltına alınmasına AB Komisyonu tepki gösterdi.
AB Sözcüsü Ana Pisonero Hernandez, “Politikacıların, gazetecilerin, akademisyenlerin ve insan hakları savunucularının gözaltından serbest bırakılması için açık çağrımızı yineliyoruz” dedi.
AB Sözcüsü, “Altı yıl önce yapılan protestolar nedeniyle aralarında muhalefet partisi belediye başkanının da olduğu 82 kişinin tutuklanması oldukça rahatsız edici” dedi.
Hernandez ayrıca AB’nin daha önce yaptığı hatırlatmayı tekrarladı:
“Avrupa Birliği, terörle mücadele mevzuatının seçici ve keyfi olarak uygulanmasının, başta toplanma, ifade ve örgütlenme özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlükler üzerinde ciddi bir etkiye sahip olduğunu birçok defa ifade etmiştir.”
Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyesi ve AB’ye aday bir ülke olduğunu anımsatan Sözcü, bu çerçevede “iddia edilen kanuna aykırı davranış veya suçun” yasal prosedürlere uygun ve “her bireyin adil yargılanma hakkına ve masumiyet karinesini korunarak” sağlama sorumluluğu olduğunu söyledi. Sözcü, “Politikacıların, gazetecilerin, akademisyenlerin ve insan hakları savunucularının gözaltından serbest bırakılması için açık çağrımızı yineliyoruz” dedi.
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