Hedef alınan İmamoğlu’ndan Devlet Bahçeli’ye yanıt
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarını açıkladığı için kendisini hedef alana Bahçeli’yle ilgili açıklamada bulundu. İmamoğlu, “Ben parti genel başkanlarına saygı duyarım. Onlarla polemiğe girmem. Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek ve doğru tedbirlerin alınmasını sağlamaktır” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Covid-19 ölümleriyle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle kendisini hedef almasına ilişkin konuştu.
İmamoğlu, “Benim derdim, sürecin şeffaflıkla yönetilmesidir. Vefat rakamlarını öğrenmek için genel başkanlar beni aramıştır. Ben de şeffaflıkla bilgi vermişimdir. Umuyorum ki Sayın Bahçeli de arar. Gerektiğinde ben de aramaktan imtina etmem, süreci paylaşırım” dedi.
Gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan İmamoğlu, şunları söyledi: “Ben parti genel başkanlarına saygı duyarım. Onlarla polemiğe girmem. Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek ve doğru tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Dünyada da örnekleri var. Bazen bir ülkedeki doktorun feryadı sayesinde, o ülkedeki sistem şeffaflığa dayalı olunca başarılar elde ediliyor. Benim derdim, sürecin şeffaflıkla yönetilmesidir. Vefat rakamlarını öğrenmek için genel başkanlar beni aramıştır. Ben de şeffaflıkla bilgi vermişimdir. Umuyorum ki Sayın Bahçeli de arar. Gerektiğinde ben de aramaktan imtina etmem, süreci paylaşırım.”
BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında İmamoğlu’nun bulaşıcı hastalıktan ölen kişi sayılarını açıklaması nedeniyle, “Özellikle vaka ve vefat sayılarında kuşku uyandıracak, korku yaratacak ipe sapa gelmez görüş paylaşanların bize göre samimiyetleri tartışmalı, niyetleri ise kötüdür. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bulaşıcı hastalık kaynaklı vefatlarla ilgili Sağlık Bakanlığı’nı tekzip eden laçka ve layüsel açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Böylesi bir dönemde bile siyasi çıkar peşinde koşmak, devlet ile vatandaş arasında güvensizlik oluşturmaya çalışmak gafilce bir yaklaşımdır” demişti.
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