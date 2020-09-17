Hedef gösterilen TTB'den karikatürlü yanıt

17 Eylül 2020 Perşembe, 18:26

TTB, koronavirüsle mücadele esnasında yaşamını yitiren sağlık emekçileri için, "Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz" etiketiyle siyah kurdeleli eylem çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Kapatılmalıdır" diyerek TTB'yi hedef göstermesi tepkilere neden oldu.

DİKKAT ÇEKEN KARİTATÜR

TTB, Bahçeli tarafından hedef gösterilmesine paylaştığı karikatürle bir cevap daha verdi.

"Türk Tabipleri Birliği Covid-19 ile mücadeleye devam ediyor" notuyla paylaşılan karikatür şöyle:

Bugün türkiye'nin birçok yerinde siyah kurdele takarak TTB'nin çağrısına kulak veren sağlık emekçilerinin görselleri paylaşıldı.

TTB'nin resmi sosyal medya sosyal medya hesabından paylaşılan görsellerde, sağlıkçılar siyah kurdele takarak, "Yönetemiyorsunuz, tükeniyorz" yazan bir pankart açtı.

Fotoğraflarla beraber paylaşılan notta, "COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle yitirdiğimiz sağlık çalışanlarının anılarının karşısında minnetle saygı duruşundayız" ifadeleri yer aldı.