Hedef koymakta zorlanan turizmci, temmuz ayını bekliyor
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Uçuş izinleri çıksa da şehir otellerinde eylüle kadar fazla hareket beklemiyoruz” dedi.
Yılsonu için bir hedef koymadıklarını kaydeden Eresin, “Bütün mesele ayakta kalabilmek” diye konuştu.
Eresin, sektörün görünümüne ilişkin düzenlediği online toplantıda şu değerlendirmeleri yaptı:
- Covid-19’dan sonra en son toparlanacak sektör turizm, özellikle de konaklama sektörü olacak.
- Temmuz itibarıyla gidişatın nasıl olacağı ile ilgili ilk işaretler gelmeye başlayacaktır.
- Şehir otellerimizin belli bir kısmı oteli açmayı planlamıyor ama devletten gelecek destekler bu konuda çok önemli, kalifiye çalışanlarımızı kaybetmek istemiyoruz.
MALİYETLER ZORLUYOR
- Şu esnada daha küçük oteller açılabiliyor; büyüklerin maliyeti çok fazla ve katlanılabilir değil, herkes çok kontrollü gitmek istiyor.
- Kısa vadede sektörde toparlanma zor görünüyor; istihdam desteklerinin yılsonuna kadar devam etmesini istiyoruz; en kötü ihtimalle üç ay daha uzatılırsa bizim için çok faydalı olacak.
- KDV, SGK gibi bazı vergisel ertelemeler var; bu ertelemelerin de bir yıl daha faizsiz olarak ötelenmesini arzu ediyoruz.
- Konaklama sektörü için verilen her desteğin minimum üç ay daha uzatılmasını istiyoruz.
- İlk hareketlenmenin, tüm kayıplarımız kapanmasa da iç turizmden başlamasını öngörüp çarkları iç turizmle çevirebilmeyi umuyoruz.
- İyi senaryo ile ilk hareketlenmenin tüm kayıplarımızı kapatamasa da iç turizmde başlamasını öngörüyoruz; devamında Uzakdoğu ve Ortadoğu pazarlarını bekliyoruz.
- Konaklama sektöründe bugüne kadar istihdamla ilgili henüz bir sıkıntı çıkmadı; hiçbir otelimizin çalışan arkadaşları işten ayırdığını düşünmüyorum, bize gelen bilgiler böyle.
- Şehir otellerinde yurtdışı girişlerde asıl hareket önümüzdeki yılın başında başlar diye düşünüyoruz.
- Avrupa’dan hareketlenmenin ise eylül itibarıyla başlamasını öngörüyoruz; Romanya, Bulgaristan gibi Balkan ülkeleriyle Polonya, Ukrayna, KKTC, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi pazarlarda temmuz itibarıyla az bir hareket bekliyoruz, Rusya pazarında biraz daha bekleyebiliriz.
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