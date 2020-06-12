Hedef koymakta zorlanan turizmci, temmuz ayını bekliyor

12 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Yılsonu için bir hedef koymadıklarını kaydeden Eresin, “Bütün mesele ayakta kalabilmek” diye konuştu.

Eresin, sektörün görünümüne ilişkin düzenlediği online toplantıda şu değerlendirmeleri yaptı:

- Covid-19’dan sonra en son toparlanacak sektör turizm, özellikle de konaklama sektörü olacak.

- Temmuz itibarıyla gidişatın nasıl olacağı ile ilgili ilk işaretler gelmeye başlayacaktır.

- Şehir otellerimizin belli bir kısmı oteli açmayı planlamıyor ama devletten gelecek destekler bu konuda çok önemli, kalifiye çalışanlarımızı kaybetmek istemiyoruz.

MALİYETLER ZORLUYOR

- Şu esnada daha küçük oteller açılabiliyor; büyüklerin maliyeti çok fazla ve katlanılabilir değil, herkes çok kontrollü gitmek istiyor.

- Kısa vadede sektörde toparlanma zor görünüyor; istihdam desteklerinin yılsonuna kadar devam etmesini istiyoruz; en kötü ihtimalle üç ay daha uzatılırsa bizim için çok faydalı olacak.

- KDV, SGK gibi bazı vergisel ertelemeler var; bu ertelemelerin de bir yıl daha faizsiz olarak ötelenmesini arzu ediyoruz.

- Konaklama sektörü için verilen her desteğin minimum üç ay daha uzatılmasını istiyoruz.

- İlk hareketlenmenin, tüm kayıplarımız kapanmasa da iç turizmden başlamasını öngörüp çarkları iç turizmle çevirebilmeyi umuyoruz.

- İyi senaryo ile ilk hareketlenmenin tüm kayıplarımızı kapatamasa da iç turizmde başlamasını öngörüyoruz; devamında Uzakdoğu ve Ortadoğu pazarlarını bekliyoruz.

- Konaklama sektöründe bugüne kadar istihdamla ilgili henüz bir sıkıntı çıkmadı; hiçbir otelimizin çalışan arkadaşları işten ayırdığını düşünmüyorum, bize gelen bilgiler böyle.

- Şehir otellerinde yurtdışı girişlerde asıl hareket önümüzdeki yılın başında başlar diye düşünüyoruz.

- Avrupa’dan hareketlenmenin ise eylül itibarıyla başlamasını öngörüyoruz; Romanya, Bulgaristan gibi Balkan ülkeleriyle Polonya, Ukrayna, KKTC, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi pazarlarda temmuz itibarıyla az bir hareket bekliyoruz, Rusya pazarında biraz daha bekleyebiliriz.