Hekimler, 'Avrupa'da aşı ücreti' tartışmalarını değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa ülkelerinde koronavirüs aşılarının ücretli yapıldığına yönelik açıklamalarını hekimler değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde koronavirüs aşılarının ücretli yapıldığına yönelik açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten Dr. Güray Kılıç ve Dr. Ergün Demir, “İngiltere ve Almanya yurttaşlarına Covid-19 aşılarını ücretsiz yapmaktadır. Salgını epidemiyoloji kurallarına göre yönetemeyen, önlenebilir ölümleri engelleyemeyen AKP iktidarı kamuoyunu yanıltmış ve sadece Türkiye’nin çok başarılı olduğu algısı yaratılmaya çalışılmıştır” dedi.
Birçok Avrupa ülkesinde aşı yaptırmak isteyen yurttaşlara teşvik, dijital çek hediye edildiğini söyleyen Demir ve Kılıç, “28 Nisan 2021 tarihinde AKP iktidarına yakın bir gazetede yayımlanan bir haberde ‘Bazı ilaç firmalarının yabancı aşı firmaları ile doğrudan bağlantıya geçmesi, Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile görüşülerek Türkiye’ye aşı getirilmesi ve ücreti karşılığında satılması’ bilgisi yer aldı. Onun için Covid-19 aşılarını 50-100 sterline, 100 -150 Avro’ya hangi en gelişmiş Avrupa ülkelerinin yaptığını Türkiye’ye aşı getirilmesi ve ücreti karşılığında satılması nasihatini hangi ilaç ve aşı firmasının yaptığını kamuoyuna açıklamak zorundasınız” diye konuştu.
ERDOĞAN’DAN GERİ ADIM
Öte yandan Erdoğan dün, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “paralı aşı”da geri adım atarak “Aşı hizmetlerini diğer ülkeler gibi ücretsiz veriyoruz. Dünyanın pek çok yerinde testler ücrete tabi iken biz ücretsiz test hizmeti sunduk” dedi.
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