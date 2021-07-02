Hekimler, İki doz Sinovac olanlara pekiştirme dozu olarak mRNA aşısı önerdi

02 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sağlıkçılara ve 50 yaş üstüne 3. doz aşı yapılacağını açıklamasının ardından hekimler, “İlk iki aşıyı inaktif aşı olan, yani Sinovac aşısı olanların pekiştirme dozu olarak 3. dozu Delta varyantına karşı koruyuculuğu yüksek BioNTech olmaları gerek. İki dozu BioNTech olanların üçüncü doz yapmasına gerek yok” açıklamasını yaptı.

Gazetemize değerlendirmelerde bulunan Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, 2. doz aşısını BioNTech olanların şu an için 3. doz aşı yaptırmalarına gerek olmadığını söyledi. “Bu 3. doz önerisiymiş gibi lanse ediliyor. 2 doz inaktif aşı olan Sinovac için 3. doza gerek var. Son aşı dozundan sonra 28. günden itibaren 3. doz yapılabilir. 3. doz için amaç, varyanta karşı korumayı artırmak ve süreyi uzatmak” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın iki doz inaktif aşı olmasına karşın koronavirüse yakalanan kişi sayısını ve antikor verisinin ne kadar sürede azaldığı yönündeki verileri paylaşması gerektiğini anlatan Şenol, “Sinovac aşısı olanlar, BioNTech aşısı olursa yan etki yaşar mı, yurttaşın bu yönde tereddütleri var” sorumuza şu yanıtı verdi: “Aşıları karıştırdığınız zaman ya da üst üste iki dozunu farklı aşıyla da yapabilirsiniz. Güçlü bir bağışıklık yanıtı oluşturuyor. mRNA’nın varyanta karşı koruyucu etkisinin olduğunu biliyoruz ancak inaktif aşının Türkiye’deki delta varyantına karşı etkili mi bilmiyoruz.”

VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala ise “BioNTech 2. doz için süreyi 4 haftaya indirilmesi ve 3. aşı kararı yerinde bir karar. İki doz BioNTech yaptıranlar ve hastalığı geçirenler için (şimdilik) 3.doza gerek yok” dedi. ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. Derya Unutmaz da ilk iki aşıyı BioNTech olanlara üçüncü aşının yapılmasının israf olacağını söyledi.