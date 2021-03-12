Hekimlerden aşı takviminin şaşmasına tepki: Aşılar nerede?

12 Mart 2021 Cuma, 03:00

Aşı takvimiyle ilgili endişelerini dile getiren hekimler Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, “Günde 1 milyon aşı yapacağız dediler, aşı yapma sayısı azaldı, aşı yok. Sağlık Bakanı’nın açıklamalarına bakılırsa aşı tedarikinde sıkıntı var. Aşı olmak için bekleyen milyonlarca vatandaş soruyor: Sayın Fahrettin Koca, gelecek dediğin 100 milyon doz aşı nerede?” diye sordular.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Koca’nın aşı tedariki konusunda yaptığı açıklamaların çelişkili olduğunu söyleyen Demir ve Kılıç, “Sağlık Bakanı’nın 1 Aralık’ta yaptığı açıklamada, 50 milyon doz aşı için sözleşme imzalandığı, aralık ayında en az 10 milyon ama muhtemelen 20 milyon, ocak ayında 20 milyon, şubat ayında ise 10 milyon temin edileceğini açıkladı ve bunlar için günde 1 milyon doz aşı uygulaması yapılacağını ifade etti. Kargo uçaklarıyla aşı gelişlerini canlı yayımlayan AKP iktidarı, 50 milyon doz aşıyı getiremeyince çareyi gelen aşı miktarını açıklamamakta buldu. Bakan 25 Şubat’taki basın toplantısında ise 24 Kasım’da Sinovac firmasıyla toplam 100 milyon doz sözleşme yapıldığını söyledi. Ancak ‘aracı’ pardon distribütör firma ise 50 milyon doz diyor!” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre toplumun yüzde 70’nin nisan-mayıs aylarında aşılanarak, aşı takviminin sonlandırılmasının planlandığını hatırlatan hekimler, “Aşılama başlayalı 60 gün geçti, Bakan’ın hesabına göre bu tarihe kadar 60 milyon doz aşılanma yapılmış olacaktı. Oysa yapılan 1. ve 2. dozun toplamı 10.5 milyon doz ve aşılama hızı azaldı” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel de aşı tedarikinde yaşanan sıkıntıya dikkat çekmek TBMM kürsüsüne şırınga ile çıktı. Adıgüzel, elindeki aşı şırıngasını göstererek “Millet bulamıyor bari buradan görsün. İşte bir milleti buna mahkûm ettiniz” dedi.