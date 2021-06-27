‘Helal Yaşam Tıbbı Öğrenci Topluluğu’, sansürlenen yemine sahip çıktı

27 Haziran 2021 Pazar, 02:00

TTB, Hipokrat Yemini’nin Cenevre’de yapılan Dünya Tabipler Birliği’nin genel kurulunda alınan bir karar olduğunu ve tüm hekimler için bağlayıcılığı bulunduğunu açıkladı.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan öğrencilere “Hipokrat Yemini”nin “etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımı yapmayacağım” ifadelerinin çıkarılarak okutulmasına tepkiler sürerken kendilerine “Helal Yaşam Tıbbı Öğrenci Topluluğu” adını veren bir grup “sansür ve ayrımcılığı”, “Hekim adaylarına zorla dayattırılan yemini kabul etmiyoruz” diyerek savundu. Uygulamanın yangınlaştırılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Hayrullah Yazar, sansüre tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet etti. TTB, Hipokrat Yemini’nin Cenevre’de yapılan Dünya Tabipler Birliği’nin genel kurulunda alınan bir karar olduğunu ve tüm hekimler için bağlaycılığı bulunduğunu açıkladı.

Tıbbın temeli sayılan ve her türlü ayrımcılığa karşı güvence olarak görülen “Hipokrat Yemini” Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sansürlenmişti. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Helal Yaşam Tıbbı Öğrenci Topluluğu adındaki grup, uygulamayı savundu. Topluluk, yüzyıllardır geliştirilen etik kuralları göz ardı ederek “geleneksel Hipokrat Yemini”ni okumak istedikleri yönünde açıklama yaptı. “Tüm hekim adayları ve hekimlerimize” başlığıyla yapılan açıklamada, “Tıp öğrencilerine Tabipler Odası Dayatması! Yüzyıllardır değişmeyen geleneksel Hipokrat Yemini, TTB (Türk Tabipleri Birliği) tarafından değiştirilerek ‘cinsel yönelim’ kavramı, yemin metni içine yerleştirilip maalesef tüm tıp fakültelerinde zorla-dayatılarak hekim adaylarına okutturulmak istenmektedir. Duyarlı bir grup hekim ve hekim adayı olarak bu durumu kabul etmiyoruz. Tabipler Birliği’nin dayatması olan yemini değil, geleneksel Hipokrat Yemini’ni etmek istiyoruz” denildi.

‘ELHAMDÜLİLLAH OLMADI’

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi ve aynı zamanda Helal, Sağlıklı Yaşam Öğrenci Topluluğu akademi başkanı da olan Doç. Dr. Hayrullah Yazar da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hipokrat Yemini’nin TTB tarafından değiştirildiğini öne sürerek TTB’yi CİMER’e şikâyet ettiğini gösteren ekran görüntüsünü de paylaştı. TTB’nin şikâyet edilmesi için çağrı yapan Yavuz, “Elhamdülillah fakültemiz mezuniyet töreninde bu sene böyle bir uygulama olmadı. Çok şükür, ancak meseleyi ülke genelinde düşünüp kalıcı çözüme katkı sağlamalıyız, hep birlikte” diye yazması dikkat çekti.

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol da sosyal medyadan yaptığı paylaşımında “Sakarya Tıp Fakültesi yemin töreni ve evrensel tıp yeminini TTB’nin yaptırdığını zanneden ve ‘cinsiyet yönelimi’ konusunda fobisi olan bir öğretim üyesi herkesi TTB’yi CİMER’e şikâyete çağırmış. Bu yıl yeminimize eklemedik diye itirafta bulunmuş” diyerek duruma tepki gösterdi.

Herdef gösterilen TTB’den yapılan açıklamada ise Hipokrat Yemini’nin Cenevre’de yapılan Dünya Tabipler Birliği’nin genel kurulunda alınan bir karar olduğu ve tüm hekimler için bağlaycı olduğu belirtildi. Açıklamada, “Önümüzdeki günlerde yapılacak olan mezuniyet törenlerinde Hekimlik Andı’nın Cenevre Bildirgesi’ne uygun olarak okunması gerektiğini hatırlatıyor tüm akademisyen ve üniversitelerimizin hekimlik değerlerimize sahip çıkacağına inanıyoruz. Cenevre Bildirgesi tüm hekimler için ortak ve bağlayıcıdır: Hekimlik Andı Cenevre Bildirgesi’ne uygun okunmalıdır” denildi.