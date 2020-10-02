Helikopter soruşturmasında gizlilik kararı
Van’ın Çatak ilçesinde 11 Eylül’de operasyon düzenleyen askerler tarafından gözaltına alınan ve daha sonra helikopterden atıldıkları iddia edilen Osman Şiban (50) ve Servet Turgut (55) ile ilgili yürütülen soruşturma dosyasına kısıtlılık kararı getirildi.
Şiban ve Turgut’un avukatı Hamit Koçak dosyada gizlilik kararı olduğu için inceleyemediklerini belirterek kısıtlılık kararına itiraz ettiklerini söyledi.
Kısıtlılık kararının daha çok şüpheli ve müdafileri için getirilen bir karar olduğunu belirten Koçak, “Bu konuda müşteki ve vekillerine daha çok tolerans tanınması gerekiyor. Sana göre kısıtlılık kararı müşteki ve vekillerine gelmemelidir. Savcı Bey sağlıklı bir soruşturma yürütmek istediğini ve bu yüzden kısıtlılık kararı getirdiğini söyledi” dedi.
Dosyada neler olduğunu bilmediklerini anlatan Koçak şunları kaydetti: “Şeffaf bir soruşturma yürütülmek isteniyorsa kamera kayıtları çok önemli. Operasyonu yapanın helikopterin kolluk kuvvetlerinin varsa eğer kamera kayıtlarını istemiştik. Nereden alınıp hastaneye götürüldüğü hangi araçla götürüldüğü Çatak ve Gürpınar ilçe jandarma karakollarının kamera görüntülerini istemiştik. Bunlar ne kadar gelmiş ne kadar gelmemiş, ne kadarı karartılacak bilmiyoruz. Osman Bey’in durumu aynı hiçbir şey hatırlamıyor.”
Gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldığı ileri sürülen Servet Turgut tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde önceki gün yaşamını yitirmişti. Hafızasını yitiren ve vücudunda kırıklar bulunan Osman Şiban’ın ise tedavisinin halen sürdüğü bildirildi. Van Valiliği ise operasyon bölgesinde “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şahısların kayalıklardan düştüğünü öne sürmüştü.
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