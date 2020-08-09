'Hells Angels' çetesi lideri yakalandı
İnterpol tarafından da aranan 'Hells Angels' (Cehennem Melekleri) suç çetesinin lideri olduğu ileri sürülen Necati Arabacı, İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Bodrum'da 14 Ağustos 2019'da, Ahmet Atik'in yaşamını yitirdiği ve yanındaki bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili suç çetesi 'Hells Angels' üyesi 5 şüpheli yakalanarak, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Polis ekiplerince derinleştirilen soruşturmada, olayın azmettiricisinin suç çetesinin lideri Necati Arabacı olduğu tespit edildi. Arabacı, bugün İzmir'in Çeşme ilçesinde Muğla polisince Bodrum'a götürülmek üzere yakalanıp, gözaltına alındı.
Bodrum'da 14 Ağustos 2019'da gerçekleştirilen ve rakip çete üyeleri arasındaki husumetten kaynaklı olduğu anlaşılan cinayete karıştıkları belirlenen diğer şüpheliler H.N.U ve O.P. de Menteşe ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Video Haberler
- Elazığ’da orman yangını
- Bilim Kurulu üyesi İlhan korkutan sayıyı açıkladı!
- Baba ve oğul pompalı tüfekle vurularak öldürüldü!
- Yangına giden itfaiye ekiplerine paravan engeli!
- MasterChef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
- Halk otobüsünde gergin anlar kamerada
- Cenazeler karıştı! Aileler arasında gerginlik çıktı
- İşte Muharrem İnce'nin alabileceği oy oranları
- Kılık değiştiren polisler tarafından kıskıvrak yakalandı
- Yolcu otobüsü alev aldı, sürücü yoluna devam etti