'Hells Angels' çetesi lideri yakalandı

09 Ağustos 2020 Pazar, 13:54

Bodrum'da 14 Ağustos 2019'da, Ahmet Atik'in yaşamını yitirdiği ve yanındaki bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili suç çetesi 'Hells Angels' üyesi 5 şüpheli yakalanarak, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Polis ekiplerince derinleştirilen soruşturmada, olayın azmettiricisinin suç çetesinin lideri Necati Arabacı olduğu tespit edildi. Arabacı, bugün İzmir'in Çeşme ilçesinde Muğla polisince Bodrum'a götürülmek üzere yakalanıp, gözaltına alındı.

Bodrum'da 14 Ağustos 2019'da gerçekleştirilen ve rakip çete üyeleri arasındaki husumetten kaynaklı olduğu anlaşılan cinayete karıştıkları belirlenen diğer şüpheliler H.N.U ve O.P. de Menteşe ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.