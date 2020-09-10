Hem dolar hem borsa yükseldi

10 Eylül 2020 Perşembe, 05:00

Türkiye’deki mali piyasalar, dün döviz açısından sıkışık ama yukarı yönlü bir seyir izlerken, Borsa İstanbul’da haber akışı kaynaklı yükselişler görüldü.

Küresel piyasalarda oldukça kuvvetli satış baskısı yaşanırken dolar/TL 7.49 lira üzerindeki hareketini, yeni rekor seviyelerle sürdürüyor. Dolar dün 7.4852- 7.4963 lira arasında yukarı hareket etti. Avro ise 8.7795-8.8520 lira arasında işlem gördü.

Dün Borsa İstanbul’da da yükseliş yaşandı. Bu kapsamda özellikle, futbol kulüpleri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasında süren borç yapılandırma görüşmelerinden olumlu haber çıkacağı beklentisi endeksi olumlu etkiledi. Bu kulüplerin hisseleri hızla yükseldi. Gün içinde 1089-1100 puan arasında hareket eden BİST 100 endeksi, günü yüzde 0.93 artışla kapattı.

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise 550 baz puanın altındaki seyrini; 516-526 puan arasında sürdürüyor.

12 TRİLYON KAYIP

Salgın ortamında dünya ekonomisinin güncel durumunu değerlendiren Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ise bazı toparlanma işaretleri olduğunu belirtti.

Mayıs ayından bu yana gelen verilerin daha “az kasvetli” bir tablo çizdiğine işaret eden Georgieva, bazı gelişmiş ekonomilerin görünümünün tahmin edilenden daha az kötü olduğunu, Çin’in beklenenden biraz daha hızlı toparlandığını kaydetti.

Politika müdahalelerinin dünya ekonomisini desteklediğini belirten Georgieva, “Buna 11 trilyon dolarlık mali önlem dahil. Merkez bankaları büyük miktarlarda likidite enjekte etmek ve ulusal ekonomileri ile diğer ülkelerin ekonomilerini desteklemek için mucizeler yarattı” diye konuştu.

Georgieva ayrıca, IMF olarak ekonominin düzeldiğini görene kadar destek sağlamaya devam edeceklerini vurgulayarak şöyle devam etti: “Yalnızca kısmi ve düzensiz bir toparlanma öngörüyoruz. Dünya ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl 12 trilyon dolar kaybedeceğini söyleyebileceğimiz bir noktadayız.”