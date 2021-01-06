Hendek'teki patlamada yakınını yitiren kadın: Üç kuruş için fabrikada kölelik yapan kazanacak

06 Ocak 2021 Çarşamba, 15:14

Hendek'te 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikası patlamasıyla ilgili açılan davanın ilk duruşması Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. 5’i tutuklu, 7 sanık hakkında 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istenen dava, 15 Mart Pazartesi gününe ertelendi.

Duruşmayı salonda takip etmek isteyen fabrika işçileri, ölen işçilerin yakınları ve bazı avukatlar sabahın erken saatlerinde adliye binası yakınlarına geldi. Burada toplanan ve ‘Hendek için adalet’ yazılı pankart açan grup, daha sonra adliye binasına yürümek isteyince polis ekipleri tarafından engellendi.

"SEN ABİNİN PARAMPARÇA CESEDİNİ TESLİM ALMADIN"

Patlamada yakınlarını kaybeden aileler polis engellemesine "Sen abinin paramparça cesedini teslim almadın. Kaç parça aldım ben kardeşimi biliyor musun? Sen bana müdahale edemezsin. Türkiye duyacak, dünya duyacak. Parası olan kazanmayacak, üç kuruş için fabrikada kölelik yapan kazanacak. Allah rızası için halden anlayın. Basın görecek, Türkiye görecek" diyerek tepki gösterdi.

"İŞÇİLERİ UYARILARA RAĞMEN PATLAYICILARIN İÇİNE GÖMDÜLER"

Patlamada dayısı Muhammed Seyfi Çanakçı'yı kaybeden Avukat Gülşen Uzuner, duruşma salonunda "Aileler acılarını kullanıyor’ denildiğini aktararak şöyle konuştu:

"Duruşma salonunda söylenenlerin yargılama kadar önemi var. 'Aileler acılarını kullanıyor’ dediler. Bu insanlar günlerce cenaze alamadılar. Herkes haddini bilsin. Öldürdükleri, işçilerin şikayetlerine rağmen şikâyet eden işçiye eziyet ettikleri, şikâyeti bildirmek yerine fabrikayı denetimden kaçırdıkları, kaçak mal ürettikleri, bunun herkes tarafından bilindiği bir fabrikada bize laf söylerken bir daha düşünsünler. Biz Çoşkunlar’dan bu işin hesabını soracağız. Bu işçiler uyarılarına rağmen patlayacıların içine gömdüler işçileri, önce bunun hesabını versinler."







