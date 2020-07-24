Henderson yılın futbolcusu
Premier Lig’de 30 yıl aradan sonra şampiyon olan Liverpool’da kaptan Jordan Henderson, İngiliz futbol yazarları tarafından yılın futbolcusu seçildi.
İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig şampiyonu Liverpool’un kaptanı Jordan Henderson’u yılın futbolcusu seçti.
Premier Lig’de 30 yıl aradan sonra şampiyon olan Liverpool’da kaptan Jordan Henderson, İngiliz futbol yazarları tarafından yılın futbolcusu seçildi. İngiltere Futbol Yazarları Birliği’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyların dörtte birinden fazlasını alan Henderson’un bu ödüle layık görüldüğü belirtildi.
30 yaşındaki futbolcuyu Manchester City’den Kevin de Bruyne, Manchester United’dan Marcus Rashford, takım arkadaşları Virgil van Dijk ve Sadio Mane takip etti.
İngiliz futbolcu bu sezon 40 resmi maçta görev aldı ve 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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