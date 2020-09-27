Henry Cavill: 'Yeni James Bond olmak çok heyecan verici olurdu'

27 Eylül 2020 Pazar, 14:18

Sinema tarihinin en ikonik rollerinden biri olan Bond'u kimin canlandıracağına dair tartışma kısa süre önce Tom Hardy’nin en kuvvetli aday olarak gösterilmesiyle alevlenmişti. Hardy'nin yeni Bond olma ihtimali hayli yüksek görünse de Cavill'in rol açısından umudunu sürdürdüğü anlaşılıyor.

37 yaşındaki sevilen oyuncu Bond rolü için daha önce 22 yaşındayken seçmelere katılmıştı.

Screen Rant'in haberine göre GQ’ya verdiği yeni röportajda Cavill, role dair istekli olduğunu şu ifadelerle açıkladı:

Eğer Barbara (Bond yapımcısı Barbara Broccoli) ve Mike (ortak yapımcı Michael G. Wilson) bununla ilgilenirse kesinlikle bu fırsatı değerlendirirdim. Bu aşamada her şey havada. Ne olacağını göreceğiz. Fakat evet, Bond'u canlandırmayı çok isterdim, çok heyecan verici olurdu.

Cavill, kısa süre önce Netflix’te yayımlanan Enola Holmes filminde Sherlock Holmes karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çekmişti. Cavill filmde Millie Bobby Brown ve Helena Bonham Carter’la birlikte yer almıştı.

Independent Türkçe