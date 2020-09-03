Yapay zeka yeni James Bond'un Henry Cavill olması gerektiğini söyledi

03 Eylül 2020 Perşembe, 16:28

James Bond serisinin son filmi "Ölmek İçin Zaman Yok" (No Time To Die) 20 Kasım'da vizyona girecek.

Britanyalı aktör Daniel Craig, toplam 5 filmde canlandırdığı Britanyalı casus 007'yi bu filmde son kez canlandıracak.

Filmde aktif şekilde gizli serviste çalışmayı bırakan 007'nin sakin yaşamı, CIA'den eski dostu Felix Leiter'ın kendisinden yardım istemesi ile yarıda kalacak. Bond'dan kaçırılan bir bilim insanının kurtarılmasına yardım edilmesi beklenecek. Filmden sonra James Bond'u beyazperdede kimin canlandıracağıysa serinin hayranları arasında merak konusu.

Altın Küre ödüllü Idris Elba ve "Game of Thrones" dizisindeki Robb Stark karakteriyle tanınan Richard Madden hayranlar arasında konuşulan isimler arasında yer almış, yapımcılarsa James Bond'u bir kadının değil alışıldığı gibi bir erkek oyuncunun canlandıracağını açıklamıştı.

Yapay zeka yazılımı sağlayıcısı Largo.ai tarafından yapılan çalışmada yapay zeka, Britanyalı oyuncular arasında yaptığı karşılaştırmada bir sonraki James Bond olarak aktör Henry Cavill'i seçti.

Bond karakteriyle ve oyuncuların özelliklerini karşlılaştırıp en iyi izleyici tepkisi alacak ismi sunan yapay zekanın Britanyalı aktörler arasındaki seçimi yüzde 92,3 skorla "The Witcher" ve "Superman" gibi karakterleri canlandıran Cavill oldu. Onu "Hobbit" filmleriyle tanınan Richard Armitage yüzde 92, Idris Elba ise yüzde 90,9 ile takip etti.

Çalışmanın diğer ülkelerden aktörleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi sonrası "The Boys" dizisinin yıldızı Karl Urban'ın James Bond'u canlandırması için en uygun aday olarak belirledi.Urban'ı Chris Evans ve Will Smith takip etti.

JAMES BOND'UN KADIN VERSİYONUNU DA SEÇTİ

Yapımcılar böyle bir ihtimali dışlasa da yapay zeka en iyi kadın Bond adaylarını da belirledi. "The Mandalorian" dizisindeki Cara Dune karakterini canlandıran Gina Carano, yüzde 97,3 ile James Bond olmaya en uygun isim. Üstelik Carano’nun uygunluk oranı, yüzde 97,3'le Urban ve Cavill’den bile yüksek. Carano’ya en iyi alternatiflerse yüzde 94,4 ile Katee Sackhoff ve yüzde 94,2 ile Angelina Jolie.

Kaynak: Independent Türkçe