Henry’den ırkçılığa protesto

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:00

MLS takımlarından Montreal Impact’i çalıştıran Thierry Henry, boynuna 7 dakika 46 saniye boyunca basılarak öldürülen George Floyd’u anmak ve ırkçılığı protesto etmek için, takımının New England Revolution ile olan maçının ilk 8 dakika 46 saniyesini diz çökerek takip etti.