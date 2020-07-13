Henry’den ırkçılığa protesto
Fransız futbolunun efsane ismi Thierry Henry, George Floydu'u anarak ırkçılığa karşı protestoda bulundu.
MLS takımlarından Montreal Impact’i çalıştıran Thierry Henry, boynuna 7 dakika 46 saniye boyunca basılarak öldürülen George Floyd’u anmak ve ırkçılığı protesto etmek için, takımının New England Revolution ile olan maçının ilk 8 dakika 46 saniyesini diz çökerek takip etti.
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