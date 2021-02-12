Her 10 beyaz yakalı çalışandan 7’si aldığı maaştan memnun değil

12 Şubat 2021 Cuma, 06:00

Kariyer.net’in Curiocity işbirliğiyle yaptığı “2021’in Nabzı: Beyaz Yaka Çalışan ve İşverenler Neler Bekliyor?” araştırmasına göre bu yıl için çalışanların hayal ettikleri ücret artış oranı ortalama yüzde 24.1 iken ancak buna karşılık işverenlerin yüzde 12.4 zam verebileceğini tahmin ediyor. Araştırmaya göre her 10 çalışandan sadece 4’ü işinden memnun. Çalışanların en büyük beklentileri geçen yıl olduğu gibi “tatmin edici maaş ve prim sistemi” oldu. Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, raporla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

- Çalışanların sadece yüzde 15’i, aldığı maaşla rahatlıkla geçinebildiğini belirtiyor.

- Her 10 çalışandan 6’sı maaş artışının mevcut işyerinde çalışmaya devam etmelerinde etkili olduğunu belirtiyor.

- Bu yıl istenilen maaş artışı alamayan adayların yüzde 70’i, daha yüksek kazançlı bir çözüm arayışına gireceğini dile getiriyor.

- Her 10 çalışandan 6’sı, gelecek 6 ay içerisinde iş değiştirmeyi düşünüyor. Bu düşünceyi tetikleyen temel nedenin ücret ve yan hakların mevcut durumda yetersiz kalması olduğu belirtiliyor. İş değiştirmeyi planlayan çalışanların şu an ortalama ele geçen net maaşı 5 bin 433 TL. İş değiştirmeyi düşünenlerin maaş artışı beklentisi yüzde 30.

İŞVEREN DE SIKINTIDA

- İşverenlerin yüzde 46’sı şirketlerinin pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini dile getiriyor. Pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini belirten şirketlerin çoğu (yüzde 51) kısa çalışma ödeneği alıyor. Şirketler, sağlık problemleri nedeniyle iş süreçlerinin aksadığını, döviz kurlarındaki artış nedeniyle ekonomik sıkıntı çekildiğini ve çalışanlara ücretsiz izin kullandırmak durumunda kalındığını da vurguladı.

- İşverenlere “2021’de çalışan sayısını artırmayı planlıyor musunuz” diye sorulduğunda, artış planlayanların oranı yüzde 44 oldu.

- 2020’de 800 bin aday Kariyer.net üzerinden işe yerleşti. 2.4 milyon yeni üye kazanıldı.