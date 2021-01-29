“Her Ev Bir Sahne” projesi kapsamında 24 saat kesintisiz canlı konserler

29 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Pandemi tüm dünyayı etkisi altına aldı evet ama devletler önemlerini olması gerektiği gibi aldı. Her şey de olduğu gibi sanatta da bizim durumumuz vahim. Şimdi gelelim asıl konumuza; Milyon Yapım tarafından hayata geçirilen “Her Ev Bir Sahne” projesi kapsamında 240 müzisyen 10 gün boyunca evlerinden 24 saat kesintisiz canlı konserler verecek. 18-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliğin bilet satışlarından elde edilecek gelir, katılımcı müzisyenlere eşit olarak paylaştırılacak.

“Her Ev Bir Sahne” etkinliği, dünyada da bir ilk olarak tarihe geçecek. Başvurular ise 1 Şubat’ta sona erecek. Projenin oluşumunu sağlayan Milyon Yapım’dan Umut Kuzey, “Müzisyenin seyircisinden başkasına ihtiyacı yok!” diyor.

Kuzey, “Pandemi sürecinde gerçekten zor durumda kalan müzisyenler için bir süredir yardım, destek gibi çalışmaların yapıldığını gördük. Fakat müzisyenlerin kendi aralarında dayanışma içerisinde, izleyicilerinin de katkılarıyla ayakta kalabileceklerini, esas olanın müziğin gücü olduğunu fark ettik.

Bu durumu bir kez daha ortaya koymak için büyük bir müzisyen dayanışması yapmaya karar verdik.” “Her ev bir sahne, her bilet bir umut” projesinin bu fikirden yola çıkarak doğduğunu söyleyen Kuzey, “Milyon yapım olarak ülkenin her tarafında sahada yaptığımız festivallerle yer verdiğimiz müzisyenlerin yanı sıra aynı zamanda online etkinlik platformu olarak hayata geçirdiğimiz Sosyo’da da insanların evlerinden online bilet satarak hayatlarını devam ettirebilmeleri için de fırsat tanıma şansı bulduk.

İşte ikisini bir araya getirerek Sosyo’dan online olarak belki dünyada bugüne kadar görülmemiş rekor olabilecek 10 gün 24 saat kesintisiz canlı müzik yapılabilecek bir dayanışmayı başlattık. Şu an başvurular gayet iyi. İnşallah 18 Şubat akşamı saat 20.00’de başlayacak, 28 Şubat akşamına kadar devam edecek 10 gün 24 saat kesintisiz canlı müzik dayanışması başarıyla sonuçlanır.

Bu arada bu sadece bölgesinde pandemi öncesi canlı müzik yaparak mekânlarda sahne alıp evine ekmek götüren müzisyen arkadaşlarımızı kapsayan bir proje. Alanında şöhretli arkadaşlarımız da bu projede hiçbir bedel almaksızın 15 dakika sahne alarak bu projeyi destekleyecekler. O sanatçılarımızın isimlerini de çok yakında açıklayacağız” diyor.