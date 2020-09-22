Her koşulda perde açılır!

22 Eylül 2020 Salı, 02:00

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nin önündeki maskeli kalabalık, sosyal mesafeyi dikkate alarak bekliyor. Aylardır kapısından giremediğimiz tiyatronun önünde heyecanlıyız. İBB Şehir Tiyatroları’nın yeni mevsim repertuvarı açıklanacak. İçeri girerken ateş ve maske kontrolü rutin oldu. Fuaye alanında kısa bir müzik dinletisinden sonra büyük ekranda yeni mevsimde seyredeceğimiz oyunların provalarından oluşan video gösteriyi izliyoruz. Açıklamalara gelince sözü İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen’in almasını beklerken, sahneye İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı çıkıyor ve Genel Sanat Yönetmeni Ergen’e “İzninizle sizden rol çalıyorum” diyerek açıklamalarına başlıyor: “Şehir Tiyatroları 106 yıllık bir kurum ve 106 yılda çok zorluklar yaşamış, her koşulda perdelerini açmış. Pandemi bütün dünyayı sarstı ama biz Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun öngördüğü kuralları göz önünde bulundurarak sahnelerimizi açıyoruz. Bu günü heyecanla bekledik. Bu sınırlı koşullarda da olsa Darülbedayi hiçbir zaman perdesini kapatmayacak. Biz de kararlıyız” diyor.

Muratlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi sürecinde sanat için yaptığı çalışmaları da anlattığı konuşmasında, açık alanlarda kurdukları Platform Sahnelerdeki gösterimlerin 31 Ekim’e kadar süreceğini ve 218 gösteri daha planladıklarının altını çiziyor ve ekliyor, “Hep diyoruz; özel tiyatrolar zorluk içerisinde, merkezi yönetim ve yerel yönetimler ne yapıyor diye. Şubat ayından bugüne kadar ‘Sokakta Sanat Var’ etkinliğimizde toplamda 487 oyun sahnelendi. Yaklaşık 50 bin seyirciye ulaştık. Tiyatro emekçilerine toplamda bir milyon 896 bin 500 TL ödeme gerçekleştirdik. Bu ödemelerden 1500 oyuncu ve sahne ekibi yararlandı” diyor. Şehir Tiyatroları’nın bu süreçte olumsuz etkilenen özel tiyatrolarına sahnelerini açtığını ve destek olacağını vurgulayan Kültür Daire Başkanı Muratlı, “Özel tiyatrolar, şehir tiyatrolarının sahnelerinde Ekim ayında 40 yetişkin, 10 çocuk oyunu olmak üzere toplam 50 oyun sahneleyecek. Bu iş birliğinin Kasım ayında da devam etmesi için gerekli çalışmalar yapılmaya başlandı” diye ekliyor. Açıklamalarına devam ederken espriyle tekrar Mehmet Ergen’den izin isteyen Hülya Muratlı, “Dünyada ilk kez bir tiyatro 16 yeni oyun ile prömiyer yapacak. Tüm ülkemdeki kadınlar adına çok anlamlı bir olayı müjdelemek istiyorum. Aslında geçtiğimiz mart ayında bildirdik ama bu sezona kısmet oldu. Kadın yazarlar, kadın yönetmen ve kadın oyuncular seyircilerle buluşacak bu bizim için çok anlamlı” diye bitiriyor açıklamalarını.

ERGEN: BUGÜNÜN YENİ YAZARLARI YARININ KLASİKLERİ OLABİLİR

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ergen ise konuşmasına “Genç yazarlara destek olmalıyız” diye başlayarak ‘Sezon: minimal’ adı verilen repertuvarda, oyunların üçte ikisi, yani onunun yerli yazarlara ait olduğunu anlatıyor. “Bizim hikâyelerimizi, bugün yaşayan, bizim aramızda bulunan yazarlarımız anlatıyor. Bu kurmamız gereken bir dengeydi. Çünkü bugünün yeni yazarları yarının klasikleri olabilirler. Genç yazarların elinden tutmazsak yarın onların klasik olacağının sözünü veremeyiz.” Ergen, repertuvardaki 16 oyunun hepsinin Şehir Tiyatrosu’nda prömiyer yapacağının da altını çiziyor. Şehir Tiyatroları’nın 29 Eylül’de başlayacak yeni sezon repertuvarında “Antigone”, “I·figenya”, “Veba”, “Kutlama”, “Zehir”, “Kahvaltıya Kalsana”, “Ru¨stemogˆlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi”, “Herkes Sihirbaz Olacak”, “Kısraklı Kadın”, “Gec¸it”, “Yaftalı Tabut”, “Kimse O¨yle S¸eyleri Konuşmuyor Artık”, “O¨ldu¨n Duydun Mu?”, “Sen I·stanbul’dan Daha Gu¨zelsin”, “Melek” ve “Hayat Der Gu¨lu¨mserim” oyunları yer alacak.

ÜÇ YÖNETMEN

‘YAFTALI TABUT’

“Adına tarihin dipnotlarında rastlayabileceğimiz, Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesini anlatıyoruz” diyor oyunun yönetmeni Yelda Baskın.

“Yaftalı Tabut” ile Türkiye prömiyerini yapacaklarını söyleyen Baskın, “Çok önemli, çünkü Türkiye’nin ilk kadın tiyatro yazarı Fatma Nudiye Yalçı. Devrimci bir hayat yaşamış güçlü bir kadın. Hikâyenin çok hazin bir sonu var ama. Bu oyunu seyrederken seyirci en karanlık zamanlarda bile yapılacak bir şeyler vardır diyebilirse o zaman mesaj yerine ulaşmış demektir” diyor.

7 kadın oyuncunun yer aldığı oyunun ayrıntıları ise sahnede saklı ...

‘KISRAKLI KADIN’

Kısraklı Kadın, mitolojik bir karakterin modern çağın zorluklarıya boğuşan bir kadının hikâyesi ile başlıyor. Oyunun yönetmenliğini üstlenen Pamir, “Londra’da bir hastane odasında bebek bekleyen bir kadının rüya ile gerçek arasında gidip gelişleri. Mitolojik karakterin, kadın ile hastanede karşılaşması ve ikisinin varoluş savaşı. Oyun ilk kez Türkiye’de sahnelenecek” diyor. Oyun kasım ayının ilk haftası prömiyer yapacak.

‘HAYAT DER, GÜLÜMSERİM’

Özen Yula’nın yazdığı ve yönettiği “Hayat Der Gülümserim” adlı oyun 9 Kasım’da prömiyer yapacak.

“Bir kadın oyuncunun, yıkılmak ve AVM yapılmak üzere olan tiyatroya kaçak olarak girip, oynanmamış kadın hikâyelerini oynaması üzerine yazdığım bir oyun. Anlatılmaya değer bulunmayan farklı sınıflardan kadınların sıcak ve aşina hayat hikâyeleri” diyor Özen Yula...