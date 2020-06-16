16 Haziran 2020 Salı, 11:41

Ülkemiz basın ve uygarlık tarihinin anıt kişiliklerinden İlhan Selçuk aramızdan ayrılalı on yıl oldu. Kitapları, gericiliğe karşı mücadelesi gazetemizin ve ülkemiz ilerici kamuoyunun her zaman yol göstericisidir. Bu sayımızda İlhan Selçuk’la yıllar boyu Cumhuriyet çatısı altında birlikte çalışmış, ortak bir mücadeleye omuz vermiş Miyase İlknur ile İlhan Abi adlı kitabını konuştuk.



Kitap Dergi, 1583’üncü sayısıyla Perşembe, gazetenizle birlikte...

Her Perşembe Cumhuriyet Kitap okunur!

• “Ülkemiz basın ve uygarlık tarihinin anıt kişiliklerinden İlhan Selçuk aramızdan ayrılalı on yıl oldu. Kitapları, gericiliğe karşı mücadelesi gazetemizin ve ülkemiz ilerici kamuoyunun her zaman yol göstericisidir. Bu sayımızda İlhan Abi kitabıyla yaşamöyküsü yazarlığında çok önemli bir çalışma gerçekleştiren Miyase İlknur ile konuştuk.

İlhan Abi kitabını öteki yaşamöyküsü kitaplarından ayıran en temel özelliği kitaba konu olan yazarla kitabın yazarının yıllar boyu Cumhuriyet çatısı altında birlikte çalışmış, ortak bir mücadeleye omuz vermiş, paylaşmış olmalarıdır. Miyase İlknur kitapta anlattığı pek çok olayın doğrudan tanığıdır. Bu da kitabına aynı zamanda belgesel bir anlatı özelliği katmaktadır.

İlhan Abi’yi yayımlandığı ilk günlerde okumuş ve gazetemizde bir yazı da yazmıştım.

Benzersiz bir kişilik ve düşünce anıtıdır İlhan Selçuk. Başına gelen onca badireden hep kendine güvenen, başı dik bir insan olarak çıkabilmiştir.

Kimi zaman insan onuru bütün değerlerin üzerindedir.

İlhan Selçuk seksen beş yıllık ömründe hep yüksek bir insan onurunun simgesi oldu.

Hiçbir baskı, hapis, işkence onu eşitlikçi, özgürlükçü ve adaletli bir toplum düzeni ereğinden uzaklaştıramadı.

Pencere köşesi 1919’dan buyana toplumsal tarihimizin sergilendiği, irdelendiği bir tarih felsefesi kürsüsü oldu.

Kişiliği ülkesinin son yüzyılının tarihiyle, bu sürecin temel sorunları ve bunların çözüm ve mücadele yollarıyla bütünleşmiş bir başka yazar adı söyleyebilmek zordur.” Turgay Fişekçi

• Cevat Çapan, Şiir Atlası’na bu hafta Sabahattin Eyuboğlu’nun unutulmaz çevirilerinden Arthur Rimbaud’nun “Sarhoş Gemi” adlı şiiri çerçevesinde Arthur Rimbaud’yu konuk etti.

• Oğuz Demiralp, Okuyaz köşesinde; Refik Halid Karay’ı ve yapıtlarını inceledi.

• Tahir Abacı, Kitaplı Kahvehane köşesinde; şiirinde başka bir şairi konu edinerek, şairlerin yeri geldiğinde “diğerkâm” da olabildiklerini örnekleyen şairleri inceledi.

• Erendiz Atasü, Taylan Özbay’ın; Yakup Kadri, Sait Faik, Orhan Veli, Halikarnas Balıkçısı gibi büyük şair ve yazarlarımızın Atatürk’e, Kurtuluş Savaşına ve Devrimlere dair yazdıklarını derlediği ve nesnellikle aktardığı çalışması Edebiyatımızın Ustalarının Gözünden Atatürk ve Devrimin Yönü üzerine yazdı.

• Adnan Atabek, Kaan Arslanoğlu ile Radloff Sözlüğünden Çıkan Bulgulara Göre Batı Dillerinin Kökündeki Güçlü Türkçe adlı çalışmasını konuştu.

• Burcu Yılmaz, Simlâ Sunay ve Hafize Çınar Güner; çocuk edebiyatının önemli örneklerinin mercek altına alındığı Kitapçı bölümümüzde bu hafta; Michael Petrowitz’in Amcam Bir Robot ve Büşra Tarçalır Erol’un Zor Balık adlı kitapları tanıtıyor ve öneriyorlar.

• İlker Mumcuoğlu’nun hazırladığı Bulmaca köşemizde ile yeni bir düşün trafiği daha sizleri bekliyor.

Kitap Dergi, 1583’üncü sayısıyla YARIN, gazetenizle birlikte...

Her Perşembe Cumhuriyet Kitap okunur!



