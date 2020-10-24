‘Her şey çok güzel olacak’ sloganını bulan Berkay Gezgin'den Ekrem İmamoğlu mesajı

24 Ekim 2020 Cumartesi, 17:14

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Berkay Gezgin mesajında; 'Covid-19 testi pozitif çıkan başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na acil şifalar diliyorum. "Her şey çok güzel olmaya devam edecek.' ifadelerini kullandı.





