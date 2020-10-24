‘Her şey çok güzel olacak’ sloganını bulan Berkay Gezgin'den Ekrem İmamoğlu mesajı

Yerel seçimlerde ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganını bularak gündem olan Berkay Gezgin'den korona virüse yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşım geldi.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2020 Cumartesi, 17:14
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Berkay Gezgin mesajında; 'Covid-19 testi pozitif çıkan başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na acil şifalar diliyorum. "Her şey çok güzel olmaya devam edecek.' ifadelerini kullandı. 




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