Her yerde aşk var!

09 Kasım 2020 Pazartesi, 13:41

“Kocama ihanet ettim -genç, nazik, yakışıklı, sadık, soylu, değerli kocama- Henrik’le aldattım onu, onun ortağı, benim de kuzenim olan Henrik’le. Henrik’i çocukluğumdan beri tanıyorum, Otto’yla beni bir araya getiren oydu. Şimdi Otto Grefsen’de veremden yatıyor, sevgilim de onun masraflarını ödüyor, bize bakıyor. Otto’nunsa dünyadan haberi yok. Onu her ziyaret edişimde Henrik’in ne kadar harika bir arkadaş olduğundan, ne kadar iyi bir karısı olduğundan bahsediyor hep. En fenası da ona kakaladığımız çocuğu candan seviyor. En çok sorduğu o.”

Romandan

Yapıtlarında gelenekler ve çağdaşlaşma çatışması ile dini değerleri ve kadının özgürlüğünü ele alan, 1928’de Nobel Edebiyat Ödülü kazanan Norveçli yazar Sigrid Undset’in ilk kitabı Marta Oulie - Bir İhanetin Romanı, Türkçede.

Yirmili yaşlarındaki Marta’nın yaşamındaki üç evreyi işliyor roman; genç kızlık, evlilik ve evlilik sonrası… Bu üç evrede de Marta’nın yaşadığı gelgitler çok yönlü şekilde ele alınıyor, heyecanla pişmanlık daima iç içe.

Marta Oulie - Bir İhanetin Romanı 1907’de yazılmış olsa da zamanını ve çağını aşarak, günümüz ilişkilerine dahi önemli sorular yöneltmekten çekinmiyor. Aşk her yerdedir. İhanet de öyle!

SIGRID UNDSET: 20 Mayıs 1882’de bir arkeologun kızı olarak Danimarka’nın Kalundborg kentinde doğdu. İki yaşındayken ailesiyle birlikte Norveç’e döndüler ve çocukluğunu o zamanki adıyla Kristiania, şimdiki adıyla Oslo’da geçirdi.

Ressam olmak istiyordu fakat babasının genç yaşta yitirince aileye maddi yönden katkıda bulunmak için bu isteğinden vazgeçmek zorunda kaldı. Bir ticaret okulunda sekreterlik eğitimi aldıktan sonra büyük bir mühendislik bürosunda sekreter olarak çalışmaya başladı.

İlk yazdığı ve yayınlanan eserlerinden elde ettiği bursla Roma’ya seyahat etti. 1907 yılında artık kendini kabul ettirmiş bir serbest yazar olarak çalışmaya başladı. 1919’dan itibaren Lillehammer’de yaşamaya başladı ve 1933’ten başlayarak özellikle de 1940’da kuşatılan Norveç’ten İsveç, Rusya, Japonya üzeri Amerika’ya kaçtıktan sonra Nasyonalizmle mücadele eden yazılar yazdı, konferanslar düzenledi. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkesine döndükten sonra bir daha yazar olarak çalışmadı.

10 Haziran 1949’da Lillehammer’de ölen Sigrid Undset’in en önemli eserleri; Jenny 1911 (Jenny 1921), Vaaren 1915 (ilkbahar), Gymnadenia 1929, Fru Hjelde 1930 (Bayan Hjelde 1930), Den braendende busk 1930 (Yanan Fundalık).

Marta Oulie - Bir İhanetin Romanı / Sigrid Undset / Çeviren: Serkan Toy / Dedalus Kitap / 100 s.