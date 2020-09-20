Her yerde maske var!

20 Eylül 2020 Pazar, 05:00

Bu maske, Maya uygarlığının en önemli tanrılarından biri olarak kabul edilen yağmur, gök gürültüsü ve rüzgâr tanrısı Chaac’ı tasvir ediyor. Maskeye 24 Ekim 2008’de el konulmuş ve yaklaşık 12 yıl sonra mahkeme maskenin Guatemala’ya iade edilmesine karar vermiş. Yeşim değerli taşından yapılmış olan arkeolojik hazine MS 600 ile 900 arasındaki bir döneme ait. Maskenin gerçekliği, Brüksel Kraliyet Sanat ve Tarih Müzesi’nden Serge Purini tarafından onaylandı. Purini bu şaheserin değerini “paha biçilemez” olarak nitelendiriyor. Maskenin tasvir ettiği tanrı Chaac’ın, Maya’ya temel mısır bitkisini getirdiğine inanılıyor.

ÜNLÜLERİN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI SIZDI

“Catfishing” aşağı “catfishing” yukarı! İçimiz dışımız “catfishing” oldu. “Sosyal medyada sahte profil oluşturarak insanları tuzağa düşürmek ve dolandırmak”tan bahsediyorum. Flaman bölgesinin ünlü erkeklerinin, kendilerine fazlaca samimi yaklaşan sahte profil(ler) tarafından tuzağa düşürüldüğü ortaya çıktı. İş ilerlemiş, bizimkiler de çıplak fotoğraflarını göndermiş. Koskocaman adamlar kandırılmış!

Flaman ünlülerin mahrem fotoğrafları sosyal medyada dolaşıyor. Fotoğrafların nasıl elde edildiği belirsizliğini koruyor. Sızıntının kurbanlarından şarkıcı Stan Van Samang, radyo sunucusu DJ Peter Van de Veire ve şarkıcı, sunucu Sean Dhondt sert tepki verdiler. Biri “mahremiyetinin ihlal edilme şeklinin tamamen aşağılayıcı” olduğunu söylerken bir diğeri “Bunun nesi var? Ben ve diğer birkaç ünlü erkek kendimizin özel fotoğraflarını çektik. Bu kimseyi ilgilendirmez” dedi. Belçika’da, insanlar çıplak olarak kendi fotoğraflarını çekip bu resimleri almaktan mutlu olanlara gönderirlerse bir sorun yok, ancak öznenin izni olmadan başkalarına iletmek yasalara göre suç. 5 yıl hapis ve 80 bin Avro’ya varan para cezası verilebiliyor.

İki hafta önce Belçika’da “sosyalistler, liberaller, yeşiller ve Hıristiyan demokratlardan oluşan 7 partili “Vivaldi hükümeti” kurulma yönünde olumlu adımlar atıldığını yazmıştım ya, işlerde biraz geçikme oldu ve hedef 17 Eylül’den 1 Ekim’e çekildi. Zaten acelemiz de yok. Yaklaşık 1 yıl 4 ay bekledik, biraz daha bekleriz! Bu arada şimdiki geçici korona azınlık hükümetinin aldığı güvenoyunun süresi 17 Eylül’de doldu. Başbakan, parlamentodan yeni güvenoyu isteyecekti. Ancak Vivaldi koalisyonunda yer alan partiler “buna gerek olmadığını” söylediler. Yenisi kuruluncaya kadar eskisi ile devam edilecek. Süreç, hükümet çalışmalarını yürüten iki parti başkanından biri olan Flaman liberalleri Open VLD lideri Egbert Lachaert’in koronavirüse yakalanmasıyla sekteye uğrasa da, görüşmeler fiziki mekânda maskeli ve sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılacak. Politikaya da maske çok yakışır.

HERKES ‘KENDİNE DEMOKRAT’

Maske denince benim aklıma hemen tiyatro geliyor. Tiyatro dünyasından hocam Paul Ooghe geçen günlerde Belçika’nın “kendine demokrat” halini özetleyen bir paylaşım yaptı sosyal medyadan: “Bart De Wever, Flaman çoğunluğa sahip olmayan bir federal hükümetin demokratik olmadığını söylüyor. Birisi ona partisinin önceki hükümette yer aldığını hatırlatabilir mi? Valonların yalnızca küçük bir azınlığını temsil eden bir hükümette.” Flamanların çoğunluğunun yeni koalisyonda temsil edilmemesi, sadece Flaman milliyetçileri N-VA’nın tepkisini çekmedi. Irkçılar da kızgın. Ben kafamda ne yazacağımı düşünürken, bir arkadaşım internet üzerinden alışveriş yapmayı denerken tüm banka bilgilerini sahte profille kendisini kandıranlara göndermesin mi? Allahtan anında olayı fark etmişler de banka ve polisi bilgilendirdiler...

Bilmediğiniz link’lere tıklamayın, tanımadığınız insanlarla mahreminizi paylaşmayın. Kendiniz iktidardayken görmezden geldiğiniz temsil prensibinizi sadece kendiniz muhalefete düşünce hatırlamayın. Siz siz olun politikada, sosyal medyada ve banka hesaplarınızda maskelere dikkat edin. Çıplak fotonuzu, paranızı ya da siyasi itibarınızı kaybedersiniz sonra!

[email protected]