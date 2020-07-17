‘Her yönüyle Kanal İstanbul’u yazan uzmanlar uyarıyor: Yıkım büyük olacak

17 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

Tartışmalı proje Kanal İstanbul’a ilişkin “Kanal İstanbul Çok Disiplinli Değerlendirme” kitabı çıktı. Çarpıcı verilerin de yer aldığı kitapta projeyi ekolojik açıdan değerlendiren Prof. Dr. Doğanay Tolunay projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda kesilecek ağaç sayısının eksik hesaplandığına dikkat çekti. Tolunay projenin ÇED raporunda kesilecek ağaç sayısının 200 bin 878 olarak hesaplandığını ancak bu sayının genç ağaçlarla birlikte 394 bini bulduğunu anlattı.

‘YA KANAL YA İSTANBUL’

Kitabın ‘Kanalın İstanbul ve çevresine Ölümcül Etkileri’ bölümünü Prof. Dr. Derin Orhon ve Prof. Dr. Seval Sözen yazdı. Çalışmanın giriş bölümünde “Ayrıntılı bir inceleme, ÇED raporunda önemli çevresel konuların ya göz ardı edildiğini ya da yanlış değerlendirildiğini açıkça ortaya koymaktadır. ÇED Raporu, çevre tahribatına yol açacak en az 10 önemli sakınca dolayısıyla hemen reddedilmesi gerekirken, kanal yapımına olumlu görüş belirtilmiş ve ÇED bu şekliyle onaylanmıştır” ifadeleri kullanıldı ve bölümün sonunda ‘ya İstanbul ya Kanal’ denildi. Prof. Dr. Doğanay Tolunay da “Kanal İstanbul’un Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi” bölümünü hazırladı. “Ormansızlaşma” bölümünde proje alanında Türkiye’nin en sıkı koruma statüsüne sahip bir muhafaza ormanı yer aldığına dikkat çeken Tolunay proje nedeniyle 287 hektar muhafaza ormanı kaybedileceğine dikkat çekti. Tolunay proje çalışma alanında kesilecek orman alanı miktarının 420,6 hektar olarak açıklandığını anımsatarak ÇED raporunda kesilecek ağaç sayılarının eksik hesaplandığını vurguladı.

‘AĞAÇLAR GÖRÜLMEMİŞ’

Tolunay özetle şu ifadeleri kullandı: “Orman alanı ve buradaki ağaç sayıları 2012 yılında hazırlanan Orman Amenajman Plaları’ndan alınmıştır. Bu tarihten sonra Terkos Gölü Muhafaza Ormanı’nda gençleştirme çalışmalarına başlanmıştır. Ancak ÇED Raporu’nda bu çalışmalara hiç değinilmemiştir. Bu gençleştirme çalışmaları için milyonlarca lira harcanmış olup, proje ile bu paralar toprağa gömülecektir. ÇED Raporu’nda Kanal İstanbul için kesilecek ağaç sayısı 200 bin 878 olarak verilmiştir. Bu ormanların bir kısmı gençleştirildiği için ağaç sayısı değişmiştir. Ayrıca ÇED raporunda 130 cm yüksekliğindeki çapı 8 cm’den küçük olan ve fidan olarak görülen ağaçlar kesilecek ağaç sayısı içinde değerlendirilmemiştir. Amenajman Planları 8 yıl önce hazırlanmış olup, arada geçen 7 - 8 yıl içinde fidanların 8 cm çapı geçerek ağaç olması olasılığı oldukça yüksektir. Bu fidanlarla birlikte proje için kesilecek ağaç miktarının yaklaşık olarak 394 bin kadar olduğu hesaplanmıştır.”

‘PARALI ADALET ADALET DEĞİLDİR

Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) Kanal İstanbul Projesi için 17 Ocak’ta verilen ÇED olumlu raporunun iptali için açtığı davada İstanbul 10. İdare Mahkemesi “Keşif ve Bilirkişi İncelemesi” kararı verdi. Mahkeme bilirkişi giderleri için 10 bin TL, keşif harcı için ise 384 TL yatırılmasına hükmetti. Kararın ardından HKP’liler dün bilirkişi ücretinin iptali için dilekçe verdikten sonra basın açıklaması yaptı. HKP İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina,“Bilirkişi asgari tarifesine göre en fazla ücret 400 TL. Paralı adalet adalet değildir” dedi.

İMAMOĞLU KANAL İSTANBUL’U ANLATTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü. 2009’da hazırlanan ‘çevre düzeni planı’nı anımsatan İmamoğlu, “Kesinlikle yapılmamalı” denilen her konunun projede olduğunu vurguladı. Davutoğlu ise “Veriler, benim de cevap alamadığım hususlar. Size açık desteğimizin olacağını ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.