Herkes tatil yaptı, Taylan çalıştı!

Taylan Antalyalı, A Milli Takım'da da vazgeçilmez isimlerden biri olmak istiyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2020 Perşembe, 10:58
Herkes tatil yaptı, Taylan çalıştı!
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Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üstüne çeken Taylan Antalyalı, A Milli Takım'da da vazgeçilmez isimlerden biri olmak istiyor.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Hatta Fatih Terim, "Herkes tatil yapsa bile Taylan çalışacak" demiş ve futbolcunun üstündeki sorumluluğu da aslında açıklamıştı.

TAYLAN ANTALYALI KAÇ MAÇTA OYNADI? 

Galatasaray'da Taylan Antalyalı bu sezon 13 maçta 1162 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti. Antalyalı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Galatasaray'a gelmişti.


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