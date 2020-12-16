Herkese aynı not verilsin

16 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Okullarda tüm kademelere uzaktan eğitime geçilmesiyle öğrenciler ve veliler, ölçme ve değerlendirmenin nasıl olacağı, sınavların nasıl yapılacağı, karnelere notların nasıl verileceği konularının açığa kavuşturulmasını bekliyor. Uzaktan eğitime erişemeyen ve çok zor erişen öğrenciler de sınavların “uzaktan” yapılması halinde başarısız olacakları korkusunu yaşıyor.

Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, bazı sınıf düzeylerinde sınavların yapılmasından sonra tamamen uzaktan eğitime geçilmesiyle tüm sınavların ertelendiğini hatırlatarak “Şimdi sınavlar ve ölçme değerlendirme nasıl olacak? Birinci dönem tek bir sınav bile olmamış sınıfların not değerlendirmeleri nasıl yapılacak” diye sordu. Bu sorunun tek yanıtının eksik sınavların online yapılması olarak göründüğünü belirten Yıldırım, şu soruların yanıtlarının verilmesini istedi:

- Halen 4 milyon öğrencimizin evinde uzaktan eğitime ulaşamama sorunu çözülmemişken eksik sınavların internet üzerinden online yapılması nasıl mümkün olacaktır?

- Okula yüz yüze devam ederken yapılan sınavlar ile online sınav sonuçlarının değerlendirmeleri birbiri ile nasıl kıyaslanacak?

- Evinde internet olmayan ve bu sınava bile giremeyecek olan öğrencilerimizin durumu ne olacak?

- Bu aksaklıkların ve eksikliklerin sorumlusu öğrencilerimiz değildir. Dolayısıyla sürecin eğitim faturasını da öğrencilerimiz bu kez de ölçme değerlendirmenin haksızlığı ile mağdur edilmemelidir.

- Salgın döneminin olumsuz eğitim koşullarının, ailevi olanaksızlıkların ve MEB’in plansızlığının etkisini sıfıra indirmenin tek koşulu vardır. Tüm çocuklarımız istisnasız aynı ölçme değerlendirme notlandırması ile değerlendirilmelidir.