Hes Kablo Kayserispor, genç kalecinin sözleşmesini uzattı
Hes Kablo Kayserispor Doğan Alemdar, Nurettin Korkmaz ve Emre Demir'in sözleşmesini uzattıklarını duyurdu.
Hes Kablo Kayserispor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.
Hes Kablo Kayserispor, 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar ve Nurettin Kormaz ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar, Emre Demir ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşmelerinin uzatıldığını duyurdu.
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı geçtiğimiz günlerde takımın genç kalecisi Doğan Alemdar'ın transferi için Olympique Lyon ile görüştüklerini açıklamıştı.
Hes Kablo Kayserispor, üç oyuncu ile sözleşme uzattıklarını sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:
Profesyonel futbol takımımız futbolcularından Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar, Emre Demir ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşmeleri uzatılmıştır.— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) July 13, 2021
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/zYvsad2Il4
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