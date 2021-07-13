Hes Kablo Kayserispor, genç kalecinin sözleşmesini uzattı

13 Temmuz 2021 Salı, 15:40

Hes Kablo Kayserispor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Hes Kablo Kayserispor, 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar ve Nurettin Kormaz ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar, Emre Demir ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşmelerinin uzatıldığını duyurdu.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı geçtiğimiz günlerde takımın genç kalecisi Doğan Alemdar'ın transferi için Olympique Lyon ile görüştüklerini açıklamıştı.

Hes Kablo Kayserispor, üç oyuncu ile sözleşme uzattıklarını sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:



