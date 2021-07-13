Hes Kablo Kayserispor, genç kalecinin sözleşmesini uzattı

Hes Kablo Kayserispor Doğan Alemdar, Nurettin Korkmaz ve Emre Demir'in sözleşmesini uzattıklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2021 Salı, 15:40
Hes Kablo Kayserispor, genç kalecinin sözleşmesini uzattı
Abone Ol google-news

Hes Kablo Kayserispor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Hes Kablo Kayserispor, 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar ve Nurettin Kormaz ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar, Emre Demir ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşmelerinin uzatıldığını duyurdu.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı geçtiğimiz günlerde takımın genç kalecisi Doğan Alemdar'ın transferi için Olympique Lyon ile görüştüklerini açıklamıştı.

Hes Kablo Kayserispor, üç oyuncu ile sözleşme uzattıklarını sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler