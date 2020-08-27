HES kapağı felaketi katladı
CHP genel başkan yardımcıları ve bölge milletvekillerinden oluşan “Sel Heyeti”, Giresun’da selin vurduğu ilçelerde incelemelerine devam etti. Espiye ve Doğankent’te sürdürülen çalışmalarda tahribat incelendi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun, “Bölge halkımızın yanındayız” dedi. CHP Parti Meclisi üyesi (PM) Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da “Hatalarımızdan ders çıkaralım, doğayla inatlaşmayalım! Giresun’da yaşanan selin, ağır bir felakete dönüşmesinin tek sebebi, doğaya saygısızca yapılan insan müdahalesi! Espiye-Soğukpınar arasındaki dere yatağına kurulan HES, kapakların parçalanmasıyla birlikte selin şiddetini artırmış ve yıkımın boyutlarını zirveye taşımış” diye konuştu.
MENFEZ SORULARI
CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, “Sel felaketinde dört asker ve bir kepçe operatörünün ölümüne sebep olan Tirebolu-Doğankent yolunun çökmesinin nedeni araştırılmalı. Bölgeden kumçakıl alınarak yol altındaki menfezin 5-6 m. derinlikte oyulması, yolun çökmesine neden olmuş mudur? Sorumlular cezasız kalmamalı” dedi.
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