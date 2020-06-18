HES kodu nasıl alınır? SMS ile HES kodu almanın yolu

18 Haziran 2020 Perşembe, 01:11

KoronaVirüs sürecinde insanlar birçok önlemler aldı. Bu önlemlere teknolojinin de katkısı oldukça büyük. Bunlardan birisi Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden size bir SMS kod gönderiliyor. Bu kod sayesinde seyahat edebiliyorsunuz. Bu kod olmadan ise seyahat etmeniz oldukça zor. Çünkü HES kodunuz olmadan bilet almanız şimdilik mümkün değil.

Peki HES (Hayat Eve Sığar) SMS Kodu Nasıl Alınır?

Kodu alabilmek için 2 farklı yol vardır.

BİRİNCİSİ;

* Hayat Eve Sığar uygulamasını telefonunuzda aktif ettiyseniz ‘HES KODU İŞLEMLERİ’ kategorisine girin,

* HES KODU OLUŞTUR butonuna tıklayın.

* Kod kullanım süresini seçin ve kodu oluşturun.

İşleminizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde gerçekleştirdiğiniz işlemde kodu siz oluşturur ve süresini siz belirleyebilirsiniz. Buradan dilediğiniz kadar kod üretebilir ve kodunuzu hangi kurumlarla paylaştığınızı uygulamanızdaki listenizden görebilirsiniz. Ek olarak kodları iptal edebiliyorsunuz.

İKİNCİSİ;

SMS göndererek HES Kodu alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey ise oldukça basit.

Mesajlara girin, HES yazın ve TC Kimlik Numaranızı, TC Kimlik Seri Numaranızın son 4 hanesini ve kaç günlük paylaşım süresi istediğinizi yazıp 2023’e SMS olarak gönderin. Her bilginin arasında boşluk bırakmayı unutmayın.

Örnek: HES 12345678911 1234 12

2023’e gönder.

Örnekteki gibi bir gönderim söz konusu olursa 12 günlük bir paylaşım süresi istemiş oluyoruz. Maksimum 365 gün ile sınırlı.

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