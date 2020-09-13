Heybeliada Sanatoryumu sorumlu kim belli değil!

13 Eylül 2020 Pazar, 05:00

Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi olan Heybeliada Sanatoryumu’nun, “İslami Eğitim Merkezi” kurulması amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesinin ardından başlayan tartışmalar, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet’in karşılıklı açıklamalarıyla devam etti. Yaşanan bu tartışmalara, Meclis önergeleri üzerinden Cumhurbaşkanlığı da dahil edildi. Kendisine devir işlemiyle ilgili yöneltilen iki önergeye yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir önergede sanatoryumdan sorumlu olan bakanlığın Sağlık Bakanlığı olduğunu, diğerinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğunu söyledi.

Atatürk’ün emri ile kurulan Heybeliada’daki Türkiye’nin ilk pandemi hastanesinin, “İslami Eğitim Merkezi” kurulmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildiği ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Diyanet, “Heybeliada’ya yeniden bir pandemi hastanesi yapılması halinde, söz konusu araziyi iade etmeye hazır olduğunu” belirtmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Bir irade ortaya konulursa sağlık amaçlı değerlendirmeyi gündemimize alabiliriz” ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu tartışmalara, Meclis önergeleri üstünden Cumhurbaşkanlığı da dahil oldu.

Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet’e devri ilk olarak nisan ayında Meclis gündemine geldi. TBMM Başkanlığı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın yanıtlaması istemiyle önerge veren İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, “Heybeliada’da bulunan sanatoryumun Diyanet Vakfı’na devredildiği doğru mudur” sorusunu yöneltti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olduğu gerekçesiyle önergeye yanıt veren Oktay, “Soru önergesinde bahsi geçen unsurlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girmektedir” dedi.

3 AYDA YANIT DEĞİŞTİ

Konu temmuz ayında tekrar Meclis gündemine taşındı. Yine Oktay’ın yanıtlaması istemiyle önerge veren HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, “Heybeliada Sanatoryumu’nun Diyanet Vakfı’na devredildiği iddiaları doğru mudur” sorusunu yöneltti. Üç ay önce kendisine aynı soru sorulduğunda, sorumlu olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı gösteren Oktay, önergeye bu sefer “Soru önergesinde bahsi geçen unsurlar Sağlık Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girmektedir” karşılığını verdi.