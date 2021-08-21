İmamoğlu ve İstanbul Valiliği'nden Heybeliada'daki orman yangını hakkında açıklama

Heybeliada'daki orman yangını için soruşturma başlatıldı İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı. İstanbul Valiliği, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdirirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2021 Cumartesi, 14:29
İmamoğlu ve İstanbul Valiliği'nden Heybeliada'daki orman yangını hakkında açıklama
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Heybeliada'da ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 5 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor.

İMAMOĞLU'NDAN  AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çıkan yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını belirtti. İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Heybeliada’da çıkan yangına bölgedeki tüm itfaiye ekiplerimiz tarafından müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli şekilde yangını büyümeden kontrol altına almaya çalışıyoruz. Gelişmeleri paylaşacağız" dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, ''Balıkesir ve Bursa'dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya'dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır'' denildi.


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