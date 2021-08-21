Son dakika: Heybeliada'da yangın

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:27

Heybeliada, Eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...