Son dakika: Heybeliada'da yangın
Heybeliada'da çıkan orman yangına müdahale için helikopter gönderildi.
Heybeliada, Eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
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