Son dakika: Heybeliada'da yangın

Heybeliada'da çıkan orman yangına müdahale için helikopter gönderildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:27
Son dakika: Heybeliada'da yangın
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Heybeliada, Eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanda yangın çıktı.  

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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