Heyecan fırtınası gibi maçta Efes, TOFAŞ'ı yendi

Anadolu Efes - TOFAŞ: 87- 85

DHA
12 Nisan 2021 Pazartesi, 21:09
Heyecan fırtınası gibi maçta Efes, TOFAŞ'ı yendi
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SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Ayşe Nur Yazıcıoğlu
ANADOLU EFES: Beaubois 9, Micic 15, Dzanan Musa 2, Moerman 21, Dunston8, Larkin 9, Yiğitcan Saybir 4, Tolga Geçim 2, Sertaç Şanlı 13, Buğrahan Tuncer 4
TOFAŞ: Phillip 7, Christon 9, Berkan Durmaz 11, Zubcic 5, Muhsin Yaşar14, Purcell 14, Berk İbrahim Uğurlu 13, Alihan Demir 2, Simmons 10
1. PERİYOT:  28-21
DEVRE: 50-50
3. PERİYOT: 67-68

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci haftasında lider Anadolu Efes, evinde TOFAŞ'ı 87-85 yendi.


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