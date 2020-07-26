Heyecanı düşük olan kurultayda Kılıçdaroğlu 6. kez genel başkan oldu

26 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

CHP’nin ana sloganı “İktidar Kurultayı” olan 37. Olağan Kurultayı dün Bilkent Odeon’da kurulan yerleşkede pandeminin gölgesinde başladı. Toplam 6 farklı alandan oluşan kurultay yerleşkesinde; alanlar arasında metrelerce mesafe bulunması, pandemi tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılması nedeniyle coşku ve heyecan çok sınırlı kaldı.

Eski CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, onur üyelerine ayrı bir alan gösterilmesine tepki göstererek kurultay alanını terk etti. Genel Başkanlık için aday adaylığını açıklayan İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman gerekli olan delege desteğine ulaşamadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; 80 il başkanının imzasıyla tek başına aday olduğu kurultayda 6. kez genel başkan seçildi.

CHP’nin mart ayında yapılması planlanan; ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 37. Olağan Kurultayı için yarı açık bir yerleşkeye dönüştürülen Bilkent Odeon’da toplam 6 farklı alanın bulunduğu bir kampus oluşturuldu. Yazılı ve görsel basın için oluşturulan iki ayrı alanın yanı sıra onur üyeleri için de bir alan ayrıldı. 132 kabin ve 44 sandıktan oluşan alan, tamamen açık havaya kuruldu. Yerleşkenin ana girişinde kurultayı takip etmek isteyen partililer için de ayrı bir alan oluşturuldu.

İNCE KURULTAYDAYDI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kurultay alanına eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte geldi. Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın da ana sahnede yer aldı. Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın rahatsızlığı nedeniyle kurultaya katılmadığı, mesaj gönderdiği öğrenildi. Son iki kurultayda Kılıçdaroğlu’na rakip olan Muharrem İnce ise Yalova delegesi olarak kurultaya katıldı. Gazetecilere ayrılan alan ile ana salon arasında yaklaşık 250-300 metre olduğu gözlendi. Sosyal mesafe kuralı gereği hem yazılı hem de görsel basın için oluşturulan alanlarda masalar arasında en az 2 metre mesafe bırakıldı.

ONUR ÜYELERİNE ALAN

Kurultay öncesi çağrılıp çağrılmayacağı konusunda tartışma yaşanan onur üyeleri için yerleşke içerisinde özel bir alan oluşturuldu. Onur üyeleri ile ana sahne arasında oy kullanma kabinlerinin yer alması onur üyelerinin ana sahne ile olan etkileşimini de azalttı. Eski CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol onur üyeleri için ayrı bir alan oluşturulmasına tepki gösterdi. Anadol; onur üyeleri için hazırlanan alana girmeyi reddederek, “Sağlık nedeniyle ve karşılaşacağı olumsuz ve yakışıksız muamele kuşkusuyla gelmeyen onur üyelerine ve kurultayı izlemek isteyen seyircilere tercüman oluyoruz. Bu çadırın CHP tarihinde, tüzüğünde ve parti içi demokrasi anlayışında yeri yoktur” diye konuştu.

80 İMZAYLA ADAY

36. Olağan Kurultay’da 1081 delegenin imzasıyla aday olan Kılıçdaroğlu, 790 oy ile genel başkan seçilmişti. Kılıçdaroğlu, bu kurultayda ise kongre sürecinde kongresini yapmadığı için genel merkez tarafından feshedilen Mardin örgütü dışında kalan 80 örgütün il başkanın imzasıyla aday gösterildi. Kılıçdaroğlu, genel başkan seçiminin yapıldığı son iki kurultayın aksine tek başına aday olduğu kurultayda 1356 delgeden oy kullanan 1318’inin geçerli sayılan 1251 oyunu aldı. Kılıçdaroğlu bu sonuçla altıncı kez Genel Başkanlığa seçilirken 67 oyun geçersiz çıkması dikkat çekti.

‘İKTİDAR’ VURGUSU

Kurultay için hazırlanan ana sahnedeki tribünlere Mustafa Kemal Atatürk ve Kılıçdaroğlu’nun posterleri yer aldı. Ana sahnede; “İktidar kurultayı” ana sloganının yanı sıra “Özgürlük için iktidar”, “Halk için iktidar”, “Ezilenler için iktidar” sloganları da yer aldı. 4 bin koltuğun bulunduğu ana sahnede katılımcılar için oturma düzeni özel olarak hazırlandı. Özel kartlarla ana sahnenin bulunduğu alana giren delegeler görevliler eşliğinde oturacakları yerlere götürüldü.

ERDOĞAN’DAN MESAJ

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’na Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek mesaj gönderdi.

ADAY ADAYLARI YETERLİ İMZAYI TOPLAYAMADI

Genel Başkan aday adayı Cihaner, kurultay delegelerine attığı mesajda, “Değerli CHP’liler çok ilginç dakikalardan geçiyoruz. Delege iradesine yönelik böyle bir baskı tarihimizde yok. Cesaretle sözünüze, imzanıza sahip çıkın. Parti içi demokrasiyi yaratamazsak ülkede demokrasiyi yaratamayız. İmzanızla demokrasiye sahip çıkın. Cesaret, cesaret, cesaret” diye konuştu. Cihaner’in kendisi lehine 100’ün üzerinde imza topladığını ancak baskı nedeniyle delegelerin imzalarını geri çektiğini ifade ettiği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun karşısında adaylığını açıklayan eski CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı ve onur üyesi Tolga Yarman tüzük gereği gerekli olan 68 delegenin desteğine ulaşamadı. 36. Olağan Kurultay’da Muharrem İnce ile yarışan Kılıçdaroğlu; dün tek başına aday oldu. Geçen kurultayda rakibi Muharrem İnce’nin aday olabilmesi için imzaları tamamlayan Kılıçdaroğlu, bu kez bunu yapmadı.

ÇERÇİOĞLU DİVAN BAŞKANI SEÇİLDİ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan Başkanlığı için seçimler yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oy çokluğuyla divan başkanı oldu. Çerçioğlu seçilmesinin ardından “Bir kadın olarak Mustafa Kemal Atatürk’e minnet duygularımı ifade ediyorum. Cumhuriyetin tüm kadınları adına önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmek demek kadın cinayetlerine göz yummak demektir. İstanbul Sözleşmesi’nin yanındayız” mesajını verdi.

ASIL YARIŞ PM’DE YAŞANACAK

Kurultay’ın bugünkü bölümünde asıl yarışın yaşanacağı PM için seçim yapılacak. Kılıçdaroğlu’nun 52 kişilik PM üyeliği için 70-80 kişilik kapsayıcı bir anahtar liste hazırlaması bekleniyor. Anahtar listede mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine büyük oranda yer verilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda halihazırda PM’de yer alan isimlerden geçen kurultayda en çok oyla PM’ye birinci sıradan giren Haluk Koç, yine geçen kurultayda ikinci en çok oyu alan Selin Sayek Böke, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Gülizar Emecan, Erdoğan Toprak, Ali Öztunç, Gökhan Zeybek’in anahtar listede olacağı konuşuluyor. Mevcut PM’de yer almayan ancak anahtar listede olması beklenen milletvekilleri ise Murat Emir, Murat Bakan, Ali Mahir Başarır, Zeynel Emre, Özgür Karabat olarak dile getiriliyor.

BİLİM KURULU’NA 8 İSİM

PM’ye 52 üyenin yanı sıra 8 üyeden oluşan Bilim Kurulu için de seçim yapılacak. Kılıçdaroğlu’nun 8 üyeden oluşan Bilim Kurulu için de 12 kişilik bir anahtar liste hazırlaması bekleniyor. Bilim Kurulu üyelikleri için Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, siyasetbilimci Burak Cop ve Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı Aylin Yaman ile İletişim Bilimci Ali Haydar Fırat’ın bilim kurulu için kulislerde adı konuşuluyor.

KURULTAY ÖNCESİ ANITKABİR ZİYARETİ

Bugün büyük oranda değişmesi beklenen parti meclisinin mevcut üyeleri dün kurultay öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki heyette PM üyelerinin yanı sıra milletvekilleri, kurultay delegeleri de yer aldı. CHP’li Erkek; ziyarette imzaladığı Anıtkabir özel defterine “2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına partimizin iktidarıyla gireceğimize inancımız sonsuz” diye yazdı.