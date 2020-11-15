Heyelan korkusuyla yaşıyorlar
Tokat’ın Pazar ilçesinde belediyenin “yol açma” gerekçesiyle sulama kanalını yıkmasının ardından Esentepe Mahallesi’nde göçük ve heyelan tehlikesi ortaya çıktı. AKP’li belediye başkanı Erdoğan Yılmaz’ın oy vermedikleri için kendilerini cezalandırdığını savunan mahalle sakinleri, valilik, kaymakamlık ve DSİ yetkililerine başvurmalarına karşın 6 aydır önlem alınmadığını belirtti.
Esentepe Mahallesi sakinlerinden Mustafa Tütter, “Biz öldükten, malımız zarar gördükten sonra mı bize sahip çıkılacak? Belediye seçimlerinde Başkan Erdoğan Yılmaz’a oy vermediğimiz için bize kin tutuyor, adeta bizi cezalandırıyor. Konu ile ilgili Tokat Valiliği’ne, kaymakamlığa, DSİ’ye, il afet müdürlüğüne oluşan tehditle ilgili dilekçe verdiğim halde şu ana kadar hiçbir yetkilinin gelip ilgili yere bakmadı, dilekçemize cevap vermedi. Biz öldükten sonra mı gelecekler? Başkan bizi oy vermediğimizi bildiği için adeta cezalandırıyor” diye tepki gösterdi.
‘BEN YIKAR GEÇERİM...’
Bir afet durumunda ilk kendi evinin tehdit altında olduğu belirten mahalle sakinlerinden Ahmet Tüter ise bu konuda başkan Erdoğan Yılmaz’dan yardım istediklerini ama başkanın “Ben yıkar geçerim” dediğini ve sorumluluğu sulama birliğine attığını söyledi. Tüter, sulama birliğine gittikleri zaman ise birlik yetkilerinin o konuda sorumluluğu kabul etmediklerini belirtti. Kaymakamlığa da belediye başkanı Yılmaz Erdoğan’a da gittiklerini belirten Tüter, başkan Yılmaz’a “Başkanım ora kayıyor” dediğini, başkanın kendisine argo kelimelerle cevap verdiğini iddia etti.
VEKİLLER DE DİNLEMEDİ
Ahmet Tüter, AKP Tokat milletvekillerinden Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt’a ve MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut’a da durumu anlattığını ama onların da partilerinin zarar göreceği gerekçesi ile olayların üzerini örtmeye çalıştıklarını belirtti. Çalmadıkları kapı kalmadığını, kimsenin kendilerine sahip çıkmadığını belirten mahalle sakinleri, seslerini duyurmayı, heyelan ve su baskını tehdidi olan bölgeye duvar örülmesini istiyor.
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