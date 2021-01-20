Hiç vaka görülmeyen köye koronavirüs bulaştırdı: Ziyaret etmediği hısım, akraba ve komşu bırakmamış
İstanbul’dan Kastamonu’ya taziye ziyaretine gelen bir kişi, şimdiye kadar hiç koronavirüs vakası görülmeyen Tosya ilçesine bağlı Kuşçular köyünde 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı. Köy, Tosya Kaymakamlığı tarafından karantinaya alındı.
Şimdiye kadar koronavirüs vakası hiç görülmeyen Tosya ilçesine bağlı Kuşçular köyünde, İstanbul’dan gelen bir kişinin taziye ziyaretinin ardından yapılan testlerde 13 kişide Covid-19 virüsü tespit edildi.
Tespit sonrasında Tosya Kaymakamlığı, Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği köyü karantinaya aldı.
Yaşanan olayla ilgili bilgi veren Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Hiç vakası bulunmayan Kuşçular köyümüzde vak’a sayımız bir anda 13 olunca ikinci kez köyümüzü karantina altına aldık. Temas öyküsü hepimizin ders çıkarması gereken nitelikte olduğu için paylaşıyorum. Kısa zaman önce köydeki bir cenaze için İstanbul’dan taziye ziyaretine gelen ve sonradan pozitif olduğu anlaşılan bir hemşehrimiz, köyde kaldığı iki gün boyunca ziyaret etmediği hısım, akraba ve komşu bırakmamış. Lütfen biraz daha dikkat, biraz daha tedbir. Lütfen kimse evine ziyaretçi kabul etmesin, kimsenin evine ziyarette bulunmayın. Taziyelerimizi de tebriklerimizi de telefonla iletişim, lütfen” dedi.
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