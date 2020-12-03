'Hiçbir Yerden Haberler'
Hiçbir Yerden Haberler; şair, çevirmen, ressam ve İngiltere’nin önde gelen erken dönem sosyalistlerinden olan William Morris’in, John Ruskin ve Karl Marx gibi isimlerin çalışmalarından beslenerek yazdığı klasikleşmiş bir ütopya anlatısı.
“Politik değişimin nasıl gerçekleşeceğini ayrıntılı biçimde anlatan sayılı ütopya öngörüsünden birisi.”
Terry Eagleton
Hiçbir Yerden Haberler; şair, çevirmen, ressam ve İngiltere’nin önde gelen erken dönem sosyalistlerinden olan William Morris’in, John Ruskin ve Karl Marx gibi isimlerin çalışmalarından beslenerek yazdığı klasikleşmiş bir ütopya anlatısı.
On dokuzuncu yüzyılda uykuya dalıp 2102 yılında gözlerini açan William kendini, özel mülkiyetin ortadan kalktığı ve üretim araçlarının demokratik paylaştırıldığı bir nevi cennette bulur. Bu toplumda büyük şehirler, parasal bir sistem, boşanma, mahkeme, hapishane ya da sosyal sınıflar yoktur.
Hiçbir Yerden Haberler, gerçekleşemez denilen bir geleceğin nasıl gerçekleşebileceğini gösteren sosyalist bir başyapıt.
Hiçbir Yerden Haberler / William Morris / Çeviren: Melisa Pancar / İthaki Yayınları / 272 s.
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