Hiçbir zaman tedavüle girmeyen madeni para 18,9 milyon dolara satıldı

11 Haziran 2021 Cuma, 13:11

ABD'nin New York kentinde salı günü düzenlenen açık artırmada, dünyanın en nadir rastlanan paralarından 1933 tarihli "Double Eagle" (Çift Kartal), 18,9 milyon dolara (yaklaşık 160 milyon TL) satılarak rekor kırıldı.

Bir tarafında Özgürlük Heykeli, diğer tarafında uçan bir kartal olan madeni paranın nominal değeri 20 dolar (yaklaşık 170 TL).

Independent Türkçe'nin derlediği habere göre, Double Eagle'ın 1933'te çıkan versiyonları, o dönemki ABD Başkanı Franklin Roosevelt'in kararıyla hiçbir zaman tedavüle girmedi. Hemen hemen hepsi ABD yönetimine iade edilen paralar eritildi.

Müzayede evi çok az sayıda paranın kurtulduğunu, ABD Gizli Servisi'nin 1944'te herhangi bir kişide bulunan 1933 tarihli Double Eagle'ın çalıntı sayılacağını açıkladığını kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı'yla müzayedede satılan paranın eski sahibi arasındaki bir hukuk savaşının ardından, bu para bir kişinin yasal olarak elinde tutabileceği 1933 tarihli Double Eagle unvanını kazandı.

TARİHİ PUL DA 70 MİLYON LİRAYA SATILDI

Öte yandan açık artırmada, Britanya Guyanası'na ait bir pul ve eşi benzeri olmayan bir hataya sahip 4 ABD posta pulu da satıldı.

Sotheby's müzayede evi, Britanya Guyanası kurulduğunda posta servisinin kullanacağı bütün pulların Britanya'dan getirildiğini ancak 1855'de yaşanan eksiklik sebebiyle yerel bir matbaada pul basıldığını bildirdi.

Açık artırmada satılan pul, Britanya Guyanası'nda basılan ve bugüne kadar geldiği bilinen tek örnek. Müzayede evinin "dünyanın en ünlüsü" dediği pul 8,3 milyon dolara (yaklaşık 70 milyon TL) satıldı.

4,9 milyon dolara (yaklaşık 40 milyon TL) satılan 1918 tarihli 4 ABD posta pulunun ön yüzündeki uçak, bir baskı hatası sebebiyle ters görünüyor. Yetkililer, hata tespit edilmeden önce sadece 100 pul basıldığını söyledi.

Sotheby's yetkilisi Richard Austin, "Bu satış, pul ve madeni para koleksiyonculuğunda tarihi bir öneme sahip" dedi.