05 Haziran 2021 Cumartesi, 00:03

Sayfayı yırttı, ağzına tıktı, uzun uzun çiğnedi ve o iğrenç kâğıt hamurunu, sanki nihai gerçeği ortadan kaldırıyormuş gibi bir seferde yuttu. Ansızın, uzun yıllar boyunca onu sarsan bütün olayları hatırladı; yeniden Myrtille’i düşündü ve kalbinin acıdan patlayacağını sandı. “Yok olmak istemiyorum! Henüz değil!” Komodinin çekmecesini karıştırıp bir kalem çıkardı. Benim adım Shanel Kay ve ben yok olmamalıyım. Cümle, akıl defterinin son boş sayfasını dolduruyordu.

Kitaptan

Zamanın akışını gerçekten tersine çevirebilir miyiz? Bedenimizin ve belleğimizin yitirdiği bir mutluluğun parçalarını yeniden birleştirebilir miyiz? Fransız yazar Nathalie Le Gendre, Kutu’da, belleğin çürüyüşüne ve zamana meydan okuyan bir anlatı sunuyor.

Gençlik aşılayacak deney uğruna hem geçmişini hem geleceğini yitiren bir bilimkurgu yazarı. Hayatı tersten yaşamayı seçtiği için sevdiği herkesten ve her şeyden ayrı düşen, tüm yaşamını bir deftere ve kutuya hapseden kadının zamanla ve gerçeklikle kıyasıya çatışması. New York sokaklarında salınacak sonsuz gençlik ve güzellik hayalinden, kliniğin soğuk ve yalnız duvarlarına… Kutu; zamanın girdabına kapılanların cesaret, umut, sevgi ve hayal kırıklığıyla dolu öyküsü… Hiçliğe ve zamansızlığa doğru ürpertici bir koşu… Geçmişin bugünle iç içe geçtiği bir gelecek zaman anlatısı.

Kutu / Nathalie Le Gendre / Çeviren: Azade Aslan / 196 s.