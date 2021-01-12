Hidayet Türkoğlu: Görevimin başındayım

Hidayet Türkoğlu, görevinden alındığına yönelik medyada yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ocak 2021 Salı, 13:28
Hidayet Türkoğlu: Görevimin başındayım
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Türkoğlu, ''Büyük gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum'' ifadelerine yer verdi.


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