Hidayet Türkoğlu: Görevimin başındayım

12 Ocak 2021 Salı, 13:28

Türkoğlu, ''Büyük gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk basketboluna hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum'' ifadelerine yer verdi.