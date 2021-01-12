Hidayet Türkoğlu bıraktı mı?

12 Ocak 2021 Salı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Spor Danışmanı Hidayet Türkoğlu’nun mevcut görevlerinden el çektirildiği ileri sürüldü. AKP’ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bazı isimler ABD vatandaşı olan Hidayet Türkoğlu’nun yurtdışındaki banka hesabında bulunan 150 milyon Avro’yu Türkiye’ye getirmesini istedi.

Türkoğlu, parayı Türkiye’ye getirmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Hidayet Türkoğlu’na Saray’daki odasını boşaltması talimatı verilirken TBF Başkanlığı’ndan da istifa etmesi istendi. Yaşanan gelişmelerin ardından Hidayet Türkoğlu’nun eşi ve çocuklarını ABD’ye gönderdiği, kendisinin de yurtdışına çıkmak için hazırlık yaptığı belirtildi. Türkoğlu’nun birkaç gün içinde istifasını vereceği ve yerine ise Harun Erdenay’ın getirileceği kaydedildi.

PM’DE GÜNDEM, GÖREVDEN ALMALAR

2020 yılının son ayında düzenlenen CHP Parti Meclisi toplantısında görevden alınan il başkanlarıyla ilgili kritik bir görüşme yapılması beklenirken, koronavirüs salgını nedeniyle video konferans aracılığıyla yapılan toplantı nedeniyle itirazların gürüşmesi ertelenmişti. CHP’de bugün gerçekleştirilecek yeni yılın ilk PM toplantısında görevden alınan il başkanlarıyla ilgili oylama yapılması ihtimali üzerine, toplantı yüz yüze gerçekleştirilecek. Toplantıda Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Coşkun Atalamış ile bazı yönetim kurulu üyelerinin görevden alma kararlarına yapılan itirazların ayrı bir gündem olarak ele alınacağı öğrenilirken, Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ve il yönetim kurulu üyeleri ve son olarak Ağrı İl Başkanı İbrahim Aslan ve il yönetim kurulu üyelerinin görevden alma kararına itirazlar da görüşülecek. Toplantıda ayrıca yüz yüze görüşmeyle yapılmasını gerektiren, Merkez Yönetim Kurulu’na partinin maliki olduğu taşınmazların satışı konusunda yetki verilmesi de gündeme gelecek.

HDP’NİN 2023 STRATEJİSİ NE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önce DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etmesi, ardından da “Milli Görüş” ekolünün sembol isimlerinden, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile yaptığı görüşme, kulislerde, “Erdoğan’ın yeni ittifak modelleri için harekete geçtiği ve bu süreçte CHP’yi yalnızlaştırma konusunda adım atacağı” şekinde değerlendirilirken, siyasette “HDP’nin 2023 stratejisi ne olacak” sorularını gündeme getirdi. HDP’nin bir önceki seçimlerde olduğu gibi, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde de kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracağı konuşulurken, aday olarak ise tutuklu bulunan eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş’ı aday göstererek “Cumhur İttifakı”na “siyasi mesaj verebileceği belirtiliyor. HDP’nin “iktidarın Hazine yardımını kesmesi olasılığını” da masaya yatırdığı partiye yakın çevreler tarafından dillendirilirken, “Hazine yardımının kesilmesi” durumunda da HDP’nin, sine-i millete dönerek bölgedeki gücünü artırmayı hedeflediği ifade ediliyor. HDP’nin, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki “muhafazakâr Kürt seçmen” üzerine eğileceği belirtilirken DEVA ve Gelecek Partisi gibi partilerin bölgeden oy alma ihtimaline karşı “seçmen üzerinde yeni bir söylem oluşturmayı amaçladığı” da konuşuluyor. İktidar kanadının “HDP gizli ortak” söyleminden de rahatsızlık duyduğu ileri sürülürken yaşanan gelişmelerin de dikkat alınarak HDP’nin, 2023’teki seçimlere tek başına katılacağına dikkat çekiliyor.





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