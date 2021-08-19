Hindistan 75’inci Bağımsızlık Günü’nü kutladı
Hindistan’ın 75’inci Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında bayrak töreni etkinliği gerçekleştirildi.
Hindistan 75. Bağımsızlık Günü kutlamasını gerçekleştirdi. Bu çerçevede, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda ile İstanbul Başkonsolos Vekili Sudhi Choudhary bayrak töreni etkinliklerine katıldı.
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