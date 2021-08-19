Hindistan 75’inci Bağımsızlık Günü’nü kutladı

Hindistan’ın 75’inci Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında bayrak töreni etkinliği gerçekleştirildi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2021 Perşembe, 17:14
Hindistan 75’inci Bağımsızlık Günü’nü kutladı
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Hindistan 75. Bağımsızlık Günü kutlamasını gerçekleştirdi. Bu çerçevede, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda ile İstanbul Başkonsolos Vekili Sudhi Choudhary bayrak töreni etkinliklerine katıldı.


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