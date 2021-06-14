Hindistan Büyükelçiliğinden Anadolu Ajansı’na: “Propaganda değil gazetecilik yapın”
Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hint hükümetinin Keşmir bölgesinin demografisini değiştirmek için 3.4 milyondan fazla sahte ikametgah belgesi çıkardığına ilişkin Anadolu Ajansı haberine tepki gösterdi.
Anadolu Ajansı'nın, Hint hükümetinin Keşmir’deki demografik yapıyı değiştirmek adına 3.4 milyondan fazla sahte ikametgah belgesi çıkardığına yönelik haberine Hindistan'dan tepki geldi. Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği, iddiaları yalanlayarak ajansı sert bir dille eleştirdi.
İletişim Başkanlığı ve AA Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün resmi twitter hesaplarını etiketleyen büyükelçilik, “AA, Pakistan propagandasının tuzağına düşüyor. Gazetecilik etiği, Hindistan Hükümeti tarafından ikamet belgesi verilmesinin nedenlerini kontrol etmelerini ve bunu da bildirmelerini talep ediyor. Sadece üçüncü bir ülkenin propaganda sözcüsü olmakla kalmayın” dedi.
AA is falling prey to Pakistani Propaganda. Journalistic ethics demand that they should check the basis of issuing of Domicile certificate by the ???? Govt and report that too. Not just become the propaganda mouthpiece of a third country...@Communications @serdarkaragoz— India in Turkey (@IndianEmbassyTR) June 11, 2021
HİNT BASININDAN TEPKİ
Hint haber portalı OpIndia, konuya ilişkin haberinde “Ajansın yayınladığı haber Pakistan'ın Hindistan'a yönelik propagandasından başka bir şey değildi. Uluslararası toplumun önünde Hindistan'ın kötü bir resmini çizmeye çalışıyorlar” ifadelerine yer verdi.
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