Hindistan Büyükelçiliğinden Anadolu Ajansı’na: “Propaganda değil gazetecilik yapın”

Anadolu Ajansı'nın, Hint hükümetinin Keşmir’deki demografik yapıyı değiştirmek adına 3.4 milyondan fazla sahte ikametgah belgesi çıkardığına yönelik haberine Hindistan'dan tepki geldi. Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği, iddiaları yalanlayarak ajansı sert bir dille eleştirdi.

İletişim Başkanlığı ve AA Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün resmi twitter hesaplarını etiketleyen büyükelçilik, “AA, Pakistan propagandasının tuzağına düşüyor. Gazetecilik etiği, Hindistan Hükümeti tarafından ikamet belgesi verilmesinin nedenlerini kontrol etmelerini ve bunu da bildirmelerini talep ediyor. Sadece üçüncü bir ülkenin propaganda sözcüsü olmakla kalmayın” dedi.

AA is falling prey to Pakistani Propaganda. Journalistic ethics demand that they should check the basis of issuing of Domicile certificate by the ???? Govt and report that too. Not just become the propaganda mouthpiece of a third country...@Communications @serdarkaragoz