Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

27 Ekim 2020 Salı, 08:48

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 488 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 119 bin 502'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 36 bin 470 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 946 bin 429'a çıktı. Şimdiye kadar 7 milyon 201 bin 70 kişi iyileşti.



Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.



- Çin



Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 16 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.



Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 826'ya yükseldi.



Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 80 bin 928 kişi iyileşti, 264 kişinin de tedavisi sürüyor.



- Güney Kore



Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 16'sı yurt dışı bağlantılı 88 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.



Yurt içi kaynaklı yeni vaka sayısının 72 olduğu ülkede, bu vakalardan 51'i başkent Seul ve çevresindeki metropol bölgelerde görüldü.

Toplam vaka sayısının 26 bin 43'e çıktığı ülkede, Kovid-19 tespit edilen 23 bin 981 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiği Güney Kore'de şimdiye kadar virüs nedeniyle 460 kişi hayatını kaybetti.



