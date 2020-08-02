Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, koronavirüse yakalandığını açıkladı
Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.
İkinci koronavirüs testinin de pozitif olduğunu belirten Bakan Shah, hastanede tedavi altına alındı.
Bakan Shah, koronavirüsün ilk belirtilerini gördüğünde hemen test yaptırdığını, ikinci testinin de pozitif çıktığını ifade etti. Shah ayrıca, kendisiyle teması olan herkesin karantinaya girmesini de rica etti.
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