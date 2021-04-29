Hindistan kayıtlara geçti: 24 saatte 3 bin 645 kişi hayatını kaybetti
Reuters haber ajansının haberine göre Hindistan'da 3 bin 645 kişi hayatını kaybetti. 24 saat içerisinde en yüksek ölüm sayısı olarak tarihe geçti.
Koronavirüs salgınında Hindistan bir kez daha rekor kırdı. Reuters’ın haberine göre, toplam koronavirüs vaka sayısı 18 milyonu geçti. Hindistan Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 379 bin 257 yeni Covid-19 vakası kaydedilirken 3 bin 645 yurttaş hayatını kaybetti.
Salgının başlangıcından bu yana 24 saat içerisinde en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.
‘YETERLİ AŞI YOK’
Hindistan’da uzmanlar ikinci dalgayı durmanın en iyi yolunun nüfusu aşılamak olduğunu belirtti. Hindistan hükümeti cumartesi gününden itibaren 18 yaşın üzerindeki herkesin aşılanacağını açıkladı. Ancak Hindistan'ın aşı yaptıracaklar kategorisine giren yaklaşık 600 milyon kişi için yeterli dozunun bulunmadığı söyleniyor.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan kişiler, randevu alamadıklarını ve sayfasının çöktüğünü belirttiler.
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