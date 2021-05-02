Hindistan salgında rekor kırıyor: Hint varyantı uyarıları gözardı edilmiş

02 Mayıs 2021 Pazar, 13:52

Hindistan’da koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 689 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 392 bin 488 olarak tespit edildi. Hindistan’daki durumun bu noktaya gelmesinde ise hükümetin uyarıları dikkate almadığı Reuters tarafından ortaya çıkarıldı.

Reuters'ın haberine göre, Hindistan'da varyantları incelemek oluşturulan özel kurul tarafından yetkililer, mart ayı başında koronavirüsün yeni ve daha bulaşıcı bir varyantının ülkede tespit edildiği konusunda uyarıldı. Ancak uyarılara rağmen, milyonlarca maskesiz insan, Başbakan Narendra Modi ve siyasetçiler tarafından düzenlenen mitinglere katıldı. Ülkede dini kutlamalara izin verildi.

ŞUBAT AYI BAŞINDA TESPİT EDİLMİŞ

INSACOG, aralık ayı sonlarında, özellikle halk sağlığını tehdit edebilecek koronavirüsün genomik varyantlarını tespit etmek için bir bilimsel danışmanlar kurulu olarak kuruldu. Ülkedeki 10 ulusal laboratuvarın bulgularını inceleyen INSACOG araştırmacıları, Hint varyantı olarak bilinen B.1.617'yi şubat ayı başında tespit etti.

INSACOG bulgularını 10 Mart'tan önce Sağlık Bakanlığı’nın Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) ile paylaşarak, enfeksiyonların ülkenin bazı bölgelerinde hızla artabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bilgilerin ise doğrudan başbakana rapor veren üst düzey bir yetkiliye iletildiği öne sürüldü.

Bir bilim insanlarının Reuters’a aktardığına göre, o tarihlerde INSACOG, Sağlık Bakanlığı’nın medyada yayınlaması için bir taslak bildiri hazırlamaya başladı. Reuters’ın gördüğü taslak raporda, Hint varyantının uç bölgesinde 'yüksek endişeye yol açan' iki mutasyon görüldüğü, bunlarında bulaşıcılığı artırdığı ve bağışıklık sisteminden kaçabildiği belirtiliyordu.

Gözardı edilen uyarıların neticesinde Hindistan’daki son verilere göre, toplam vaka sayısı 19 milyon 557 bin 457'ye yükseldi.

TÜRKİYE’DE HİNT VARYANTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde, "İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi. Bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.