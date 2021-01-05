Guinness'e girdi: ‘Bir yüzükte bulunan en çok elmas'
Hindistan’da Renani Jewels’in kurucusu Harshit Bansal, üzerinde 12 bin 638 elmas barındıran yüzük tasarımıyla ‘bir yüzükte bulunan en çok elmas seti’ unvanıyla Guinness Dünya Rekorları’na girdi.
Hindistan’ın Meerut şehrindeki Renani Jewels’in kurucusu Harshit Bansal, üzerinde 12 bin 638 elmas barındıran yüzük tasarımıyla ‘bir yüzükte bulunan en çok elmas seti’ unvanıyla Guinness Dünya Rekorları’nda yerini aldı.
Guinness’e göre, ‘Marigold’ (kadife çiçeği) ya da ‘Refah Yüzüğü’ olarak adlandırılan yüzük, binlerce 38.08 karat doğal elmasla bezenmiş, süslü bir çiçek tasarımıyla dairesel bir şekle sahip.
Yüzüğün ağırlığının ise 165 gram olduğu ifade edildi. Bansal’ın şirketinin, 30 Kasım’da yüzük tasarımını tamamladığı da belirtildi.
Öte yandan, bir önceki rekoru, bir yüzükte 7 bin 801 elmasla Hyderabad merkezli Hallmark Jewellers tarafından yine Hindistan’da olduğu belirtildi.
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