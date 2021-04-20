Hindistan'da 18 yaş üstündeki herkes Covid-19 aşısı olacak

20 Nisan 2021 Salı, 10:57

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Narendra Modi'nin başkanlığında düzenlenen toplantıda, ikinci Covid-19 dalgasıyla mücadele kapsamında atılacak adımları içeren "Ulusal Kovid-19 Stratejisi" belirlendi.

Buna göre, 18 yaşın üstündeki herkese 1 Mayıs'tan itibaren Covid-19 aşısı yapılacak.

"Ulusal Covid-19 Stratejisi" kapsamında, üreticilerden tedariklerini yüzde 50 artırmaları istenirken aşılama kampanyası, daha önceden olduğu gibi hükümetin belirlediği merkezlerde ücretsiz sürdürülecek.

Uygulanan aşı sayısı 127 milyonu geçti

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede uygulanan aşı sayısı 127 milyon 129 bin 113 doza ulaştı.

Hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülen Hindistan'daki birçok eyalette, aşı sıkıntısı yaşanıyor.

Hindistan'da 16 Ocak'ta başlatılan aşılama kampanyası, ilk olarak sağlık personeli gibi salgınla mücadelede ön cephede çalışanları kapsarken daha sonra 45 yaşın üstündekileri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Covid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" oldu.

Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısında bulunuyor.

Günlük olarak dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke

2 Nisan'dan bu yana "günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke" konumundaki Hindistan'da, bugüne dek 15 milyon 321 bin 89 vaka tespit edildi.

180 bin 530 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısı 13 milyon 108 bin 582 bine ulaştı.