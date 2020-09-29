Hindistan’da 19 yaşındaki kadının toplu tecavüz sonrası hayatını kaybetmesi infiale neden oldu

29 Eylül 2020 Salı, 14:06

AFP Delhi'de kadına yönelik şiddete karşı eylemde, üzerinde "Tecavüzleri durdurun" yazan bir pankartı tutan bir kadın.

Hindistan'ın kast sisteminde en alt sınıfta olan Dalit topluluğundan 19 yaşındaki bir kadının, daha üst kasta mensup dört kişinin toplu tecavüzü sonrası hayatını kaybetmesi ülkede infiale neden oldu.

Adı açıklanmayan kadın, ağır yaralı olarak iki hafta önce hastaneye kaldırılmıştı.

Ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde 14 Eylül'de medyana gelen olayın ardından geçen hafta dört saldırgan gözaltına alınmıştı.

Kadının ölüm haberi sosyal medyada büyük öfkeye neden oldu. Binlerce kişi sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Getty Images

'10 gün kimse gözaltına alınmadı'

Polisin yerel medyaya açıklamasına göre zanlılar, zorla bir tarlaya götürdükleri kadına tecavüz etti. Tecavüz sırasında kadının ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

Kadının kardeşinin BBC'ye yaptığı açıklamasında ölümü doğrulayarak, "Olay olduktan 10 gün sonrasına kadar kimseyi gözaltına almadılar. Onu ölüme terk ettiler. 14 gün boyunca hayatta kalma savaşı verdi" dedi.

Kadının ailesi de Indian Experess gazetesine baş zanlının Dalitler'i her zaman aşağıladığını söyledi.

Muhalefet partileri saldırıyı kınadı.

Dalit toplumundan bir siyasetçi olan, Uttar Pradeş eyaletininin eski başbakanı Mayawati Prabhu Das, zanlıların yargılanma süreçlerinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Başka bir eski eyalet başkanı Akhileş Yadav da hükümetin kadınlara karşı saldırılara kayıtsız kaldığını öne sürdü.

Hindistan'da sayıları 200 milyon civarında olduğu tahmin edilen Dalitler (Eski adıyla 'Dokunulmazlar') kastı, Hindu kast hiyerarşisinde toplumun en hor görülen kesimini oluşturuyor. Yasalarla korunmalarına karşın, Dalitler'in günlük yaşamda ayrımcılığa maruz kaldıkları belirtiliyor.

Getty Images Eylül 2013'te Hyderabad'ta düzenlenen eyleme Hint öğrenciler de katıldı.

Nirbhaya'nın öyküsü

Genç kadının ölüm haberi Twitter'da Hindistan'da en çok konuşulan konu durumunda. Birçok kullanıcı ölen kadını "Unutulmuş Nirbhaya" diye tanımladı.

Nirbhaya Hindu dilinde "Korkusuz" demek.

Nirbhaya ismi, Delhi'de 2012'de tüm dünyayı sarsan bir toplu tecavüz ve cinayetten sonra gündeme gelmişti.

23 yaşındaki bir fizyoterapi öğrencisi toplu tecavüze uğradığı hareket halindeki otobüsten sopalarla dövülerek yola atılmış, ağır yaralanan kadın kurtarılamamıştı.

Hindistan yasaları tecavüz mağdurlarının isimlerinin yazılmasına isin vermediği için tıp fakültesi öğrencisi, basında Nirbhaya olarak anılmaya başlamıştı.

Nirbhaya'nın ölümünden sonra tecavüzle ilgili cezalar ağırlaştırılmış, olayda suçlu bulunan dört kişi bu Mart'ta idam edilmişti.